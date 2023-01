DÉRY, Solange



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Solange Déry survenu le 26 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, à l'Hôpital général de Québec. Épouse de feu Gérard Chabot, elle laisse dans le deuil ses enfants Eric (Johanne) et Louis, ses frères et soeurs Roger, Huguette, Luce, feu Elianne, feu Gemma et feu Denise, neveux et nièces, proches parents et amis(es).