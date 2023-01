GAGNÉ, Roger



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er janvier 2023, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédé M. Roger Gagné époux de feu dame Danielle Valcourt. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 14h30 à 15h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Josée (François Rouleau), Eric (Nathalie Gagnon) ; ses petits-enfants : Andréane Rouleau, Nathan et Mégane Gagné ; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur ; Magella (feu Georgette Bizier), Françoise (feu Jean-Guy Lavoie), Lucette (feu Maurice Moffet), feu Roland (Rolande Cameron), Thérèse (feu Roger Tremblay), Colette (André Valois), Lise (feu Jean-Pierre Giroux), Maurice ; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Valcourt ; Solange (feu Charles-Henri Vézina), Denis ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse Danielle, ses frères, sa sœur ; feu Paul Gagné (feu Simone Bédard), feu Sylvio Gagné (feu Gisèle Gagnon), feu Gaétane Gagné (feu Alexandre Côté) feu Raymond Gagné et son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Valcourt : Gaétan et Ginette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca