ROBERGE, Antoinette



Au Centre d'hébergement de Ste-Claire, le 13 décembre 2022, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée madame Antoinette Roberge, épouse de feu monsieur Lucien Blouin, fille de feu madame Émilia Bédard et de feu monsieur Antoine Roberge. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucienne, Lucien (Élisabeth Cloutier), Linda (Clément Patry) et feu Benoit; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : Jeannine, Benoit, Georgette, feu Gérard et Robert; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 12 janvier 2023, de 10 h 30 à 13 h 30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel soignant du CHSLD de Sainte-Claire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél. : 418 387-1230 ou 1 888 387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca.