BENOIT, Gisèle Pilote



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 décembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Gisèle Pilote Benoit, épouse de feu monsieur Jacques Benoit. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Monique Lippé), Marc (Diane Fournier), Claire (Cliff Eidelman) et feu Robert; ses petits-enfants : Geneviève, Simon, Marie-Michèle, Sophie-Corinne, Léa-Sophia et Gabriel; de nombreux arrière-petits-enfants; son frère Gilles (Claudette Baron); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins de la résidence Les Jardins Logidor pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com