GILBERT, Claire



À l'image de sa vie, tout en douceur et sérénité, le 1er janvier 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Claire Gilbert, conjointe de feu monsieur Welley MacDonald, fille de feu Joseph Gilbert et de feu Cécile Lagacé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses fils : Daniel Breton (Marie-Hélène), Christian Breton (Véronica) et Martin Breton (Natacha); ses petits-enfants : Sabrina, Marie-Pier, Jordan, Roxanne, Yanick, Thomas, Mathis, Lucas, Jérémy, Rosalie et Dimitri; ses arrière-petits-fils : Felix-André et Nathan; ses frères et sœurs : Hélène (Guy Moisan), feu Jean-Louis (Louisette Jobin), feu Gisèle (feu Bill Flipper), feu Michel (feu Bergerette Normand) et feu Gilles (Micheline Côté), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Cyr ainsi que tout le personnel de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.