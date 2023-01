FORTIN, Jacques-André



À la Maison Paul-Triquet, le 1er janvier 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jacques-André Fortin. Il était l'époux de feu dame Nicole Doré et le fils de feu dame Theresa Sponza et de feu monsieur Jacques-André Fortin. Il demeurait à Shannon.Il laisse dans le deuil ses enfants : Karine (TJ Tieu) et Tony (Chantal Lamarre); ses petits-enfants : Nicola et Misha; ses sœurs : feu Lorraine, Diane (Louis Wermanleger), Carole, Lisa (Guy Rochette) et Jacqueline (Vincent Roy); ses frères : Paul (Christine St-Amand), Marc (Marie-Claude Dion), Tony (Danielle St-Amand) et Raymond (Monique Alain); ses amis : Nick Langelier (Anette Hensle-Langelier), Claude Harvey (Pierrette Chiasson) et Gaétan Landry (feu Suzanne Landry); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de la Maison Paul-Triquet pour leur dévouement sans faille, leur humilité et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: 1-888- 939-3333, site Web : www.cancer.ca