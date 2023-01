LECLERC, Jean-Louis



À Lévis, le 9 février 2021, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Leclerc, époux de madame Julie Beaudoin, fils de madame Aline Cloutier et de feu monsieur Paul-Eugène Leclerc. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse et sa mère, ses quatre enfants : Alexandre, Élisabeth (Olivier Drolet), Laurie, Karelle ; sa petite-fille Adaline Drolet; son frère et ses sœurs : Germain (Nicole Lacombe), Monique (Fernand Bérubé), Lucie (Mario Morin) et Françoise (Gilbert Morvan). Il laisse également dans le deuil ses beaux-parents : Rosanne Deblois et Rodrigue Beaudoin; ses beaux-frères et belles-sœurs : Jean-François (Édith Gagné), Manon, Claudine (Hugo Labbé), Patrick (Myriam Lacasse), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Partage au masculin, 925, Boulevard Dionne, Saint-Georges (Québec) G5Y 3V1.