ROY, Pauline



C'est avec regret que nous vous faisons part du décès de Mme Pauline Roy. Elle était l'épouse d'Henri-Louis Brousseau et la fille de Lucienne Duquette et Roland Roy. Elle laisse dans le deuil sa fille et son beau-fils : Michelle Harbour et son conjoint Serge Clément, ainsi que Pierre Brousseau et sa conjointe Carole Chevalier; ses petits-enfants : Émilie Latour (Nicolas Charland) et Maxime Latour (Mélanie Martel); ses arrière-petits-enfants : Louka et Dev Charland. Elle laisse également ses frères : André Roy et Réjean Roy; ses sœurs : Gaétane, Louise et Carmen ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Elle fut prédécédée par sa sœur Michèle. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Lionel-Émond pour les bons soins prodigués.