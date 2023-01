LAVOIE, Françoise



C'est avec une immense tristesse que nous vous avisons du décès de Françoise Lavoie survenu alors qu'elle était entourée de l'amour des siens, le 3 janvier 2023, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Elle était âgée de 91 ans. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Gilles Guillemette, ainsi que ses trois enfants : Joane Guillemette, Carol Guillemette (Carole Lessard) et Nancy Guillemette (Serge Bourgeois); ses petits-enfants : Audrai Anne (Pierre Olivier Maltais), Marc Olivier, Rosalie (Alexandre Bourassa), Maxime (Tracy Hanuseac), Catherine (Olivier Laroche) et Camille; ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Henriette Lavoie (feu Gaston Blouin), Raymond Lavoie (Pauline Racine), Jean-Pierre Lavoie (Cécile Ménard), Clément Lavoie (Rita Ménard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillemette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédée, Adrien Lavoie, Gérardine Lavoie (Robert Deschênes), Gemma Lavoie (André Verville), Julienne Lavoie, Carmen Lavoie, Olivia Lavoie, Léonie Lavoie et Jacques Lavoie. La famille désire remercier la Dr Josée-Mélanie Fortin pour ses bons soins de fin de vie, pour son empathie et ses très grandes qualités humaines et ainsi que les employés du BE 5000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 boul. Henri-Bourassa bureau 405, Québec, QC, G1J 0H4, Tél. : (418) 525-4385.Les condoléances auront lieu de 13h30 à 14h30.