Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Haute démolition

Si vous n’avez pas encore eu la chance de lire ce roman sorti en mai 2021, faites-vous plaisir ! J’ai lu presque d’un trait cette histoire criante d’actualité mettant en scène un humoriste de la relève dont le but est, évidemment, de percer, être connu et, surtout, être aimé. La trame narrative séduit particulièrement alors que l’histoire est racontée du point de vue de l’ancienne amoureuse de Raph, le personnage central, et au futur, alors que celle-ci « peut lire dans l’avenir ». Un avenir qui est ici tout sauf rose. Un délice de lecture, malgré la douleur, les références à la maladie mentale et au suicide, les excès, la toxicité et les vérités révélées sur le milieu de l’humour, l’amour et l’amitié.

Haute démolition, un roman de Jean-Philippe Baril-Guérard, Éditions De ta mère

—Sarah-Émilie Nault

Ultraman

Revisitée par Voivod, la trame sonore d’Ultraman donne le goût de replonger dans cet univers et de revoir cette série culte japonaise populaire à la fin des années 1960. Il est possible, en fouillant sur YouTube, de trouver plusieurs épisodes, dont le tout premier de la série. Un épisode qui fait la lumière sur les origines du personnage d’Hayata, membre d’une unité militaire, qui a la capacité de se transformer et combattre les monstres qui attaquent le Japon. On peut aussi s’amuser à aller voir, sur Netflix, les deux saisons d’une version animée d’Ultraman.

—Yves Leclerc