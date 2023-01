Anne Frank comme on ne l’a jamais lue

Place à notre premier coup de cœur de l’année, un livre qui jette un nouvel éclairage sur la jeune Anne Frank.

À l’instar d’une dizaine d’autres auteurs et autrices avant elle – dont Leïla Slimani, Lydie Salvayre et Enki Bilal –, Lola Lafon a été invitée à se choisir un musée et à y passer la nuit pour pouvoir ensuite décrire son expérience à travers un nouveau livre de la collection Ma nuit au musée.

Sans trop pouvoir expliquer pourquoi, c’est la Maison Anne Frank, à Amsterdam, qui s’est d’emblée imposée à son esprit.

Le 18 août 2021, elle a ainsi passé la nuit dans son Annexe, soit là où Anne, ses parents, sa sœur Margot et quatre autres clandestins juifs ont vécu cachés pendant 25 mois dans l’espoir d’échapper à la cruauté nazie. Mais comme chacun le sait, ils ont été arrêtés en août 1944, puis déportés en septembre de la même année.

Elle rêvait de devenir écrivaine

On a à peu près tous lu ou entendu parler du Journal d’Anne Frank, qui s’est écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires à travers le monde. En revanche, on en sait très peu sur la jeune fille qui l’a écrit. Lola Lafon va donc la raconter, nous en dire plus sur elle. Et la façon dont elle le fait est tout simplement magnifique.

Au fil des pages, elle va aussi revenir sur ce fameux Journal, qu’Anne Frank a retravaillé et remanié après avoir appris à la radio que les journaux intimes allaient être des « témoignages précieux » une fois la guerre finie.

Un livre coup de cœur qui a déjà remporté le prix Décembre.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Le goûter du lion

Photo fournie par les éditions Picquier

Si on a envie de commencer l’année avec un petit bijou, inutile de chercher plus loin, le voici. Et ce, même si le sujet peut sembler sombre : Shizuku Umino, 33 ans, est atteinte d’un cancer en phase terminale et plutôt que de mourir chez elle, elle décidera d’aller sur une île de la mer intérieure de Seto. Là, elle sera accueillie dans une maison de soins palliatifs qui n’a rien à voir avec tout ce qu’on peut imaginer. Une très belle histoire.

Je suis l’abysse

Photo fournie par les éditions Le livre de poche

Plus d’un an après l’avoir lu, le premier chapitre de ce roman nous hante encore. C’est dire à quel point il est horrifiant. L’enfant qu’il met en scène ne va d’ailleurs jamais s’en remettre et une fois adulte il sera « l’homme qui nettoie », un éboueur de la région du lac de Côme qui a pris l’habitude de fouiller les ordures des femmes qu’il compte tuer... Inspiré d’une histoire vraie, un thriller diabolique.

Je fais moi-même mes produits d’entretien pour les nuls

Photo fournie par les éditions First

Si l’une de nos bonnes résolutions 2023 est d’essayer de donner un petit coup de pouce à l’environnement, ce livre peut nous aider à la concrétiser. Grâce à lui, on pourra mettre au placard tous les produits d’entretien chimiques et nettoyer la maison avec des produits naturels qui sont à la fois efficaces, pas chers à fabriquer et sans danger pour la santé. Qui dit mieux ?

One

Photo fournie par les éditions Hachette

En concevant les 100 recettes de ce livre, le chef britannique Jamie Oliver s’est fixé un objectif très simple : avoir le moins de vaisselle possible à laver. L’astuce ? Jamais plus de huit ingrédients pour chaque recette. Et ensuite, faire cuire le tout dans un seul plat, une seule poêle ou une seule casserole ! Du ragoût de poulet réconfortant au chili de patates douces, il y en a pour tous les goûts.

Frissons garantis

Photo fournie par les éditions Gallimard

Cupidité

On fait partie des fans de la première heure du Sud-Africain Deon Meyer. Et à ce titre, impossible de ne pas parler de ce nouvel opus de la série Benny Griessel, qui est franchement bon.

Pourtant, les choses ne vont pas très bien commencer pour Benny et son fidèle collègue Vaughn Cupido : jugés coupables d’insubordination, tous deux vont être rétrogradés au rang de lieutenant et chassés de la brigade des Hawks. Mais alors qu’ils devaient être envoyés dans un coin perdu situé à plusieurs heures de route du Cap, ils seront mutés à Stellenbosch, l’une des plus belles villes du pays.

Un sou est un sou

Là-bas, ils seront tout de suite chargés d’enquêter sur une affaire de disparition. Callie de Bruin, un brillant étudiant en informatique, semble en effet s’être évaporé dans la nature. Depuis au moins trois jours, aucun de ses camarades ne l’a vu et il n’a pas donné le moindre signe de vie. À Benny et Vaughn d’en découvrir les raisons.

Pendant ce temps, une jeune et jolie agente immobilière croulant sous les dettes acceptera de vendre la propriété viticole de Jasper Boonstra, l’homme d’affaires le plus détesté d’Afrique du Sud. Grâce à cette transaction, elle pourrait rembourser tous ses créanciers. Oui, mais à quel prix ?

Comme on l’a déjà dit : un très bon polar.