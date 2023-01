Capitals de Washington: revoilà officiellement Nicklas Backstrom

Les Capitals de Washington ont indiqué que le joueur de centre Nicklas Backstrom allait effectuer son retour au jeu dimanche, dans un duel contre les Blue Jackets de Columbus.

Il s’agira d’un premier match pour le Suédois de 35 ans en 2022-2023, lui qui a dû se remettre d’une opération à la hanche qu’il a subie pendant la dernière saison morte.

Backstrom deviendra par ailleurs seulement le deuxième hockeyeur de la Ligue nationale à rejouer après une opération de resurfaçage de la hanche.

En 2013-2014, le défenseur Ed Jovanovski était parvenu à disputer une dernière campagne après son passage sous le bistouri, avant d’opter pour la retraite.

«Je me sens très bien», a dit Backstrom, dont les propos ont été traduits par le site web francophone de la Ligue nationale.

«J'ai du plaisir à être sur la glace. J'ai travaillé fort dans les dernières semaines. J'ai passé à travers plusieurs étapes qui étaient nécessaires. En ce moment, c'est une question de répétitions, de patinage, de conditionnement physique et tout ça. »

L’an dernier, le pivot de 35 ans a été limité à 47 rencontres. Il a tout de même amassé six buts et 25 mentions d’aide pour 31 points. Le fidèle complice du franc-tireur Alex Ovechkin compte 1011 points en 1058 rencontres dans le circuit Bettman.

Tom Wilson aussi

Backstrom ne sera pas le seul membre des «Caps» a disputé son premier match de la présente campagne contre les «Jackets», puisque l’ailier Tom Wilson effectuera également un retour au jeu.

L’avant de 28 ans est remis d’une opération au genou qu’il a subite après s’être blessé pendant le premier match de la série de la première ronde contre les Panthers de la Floride l’an dernier.

«Lors des dernières semaines, je me suis senti à nouveau comme moi-même, et ce n'est qu'une question de temps, avait dit Wilson récemment. Je me sens de mieux en mieux, je ne m'en fais pas avec ça et je n'y pense pas trop. C'est la dernière étape dans ce processus où tu veux retrouver tes repères et ne pas penser à la réadaptation et tout ce que ça implique, mais tout simplement de jouer au hockey.»

En 78 parties lors de la saison 2021-2022, Wilson a touché la cible 24 fois et fourni 28 aides pour 52 points.