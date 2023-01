Comment décaisser son argent dans le bon ordre à la retraite

Une bonne stratégie de décaissement peut contribuer à faire durer vos actifs plus longtemps à la retraite. Voici comment.

En plus de vos revenus de pension, vous disposez d’un REER, d’un CELI et de placements non enregistrés. Vous vous demandez dans quel ordre vous devriez décaisser ces avoirs pour vous assurer de maintenir votre train de vie.

Raphaël Hainault, conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuilles à la FDP, indique qu’il y a plusieurs idées reçues à ce sujet, par exemple celle qu’il faut sortir ses REER en premier.

« En fait, il n’existe pas de règle fixe ni de recette unique. C’est du cas par cas et on devrait tenir compte de trois éléments : la situation familiale, financière et fiscale », explique-t-il.

Plusieurs facteurs à considérer

Ces facteurs vont en effet influer sur la stratégie à appliquer pour optimiser la durée de ses avoirs. « Par exemple, il faut considérer le taux d’imposition et voir de quelle façon cela nous touchera si on choisit de décaisser les REER en premier. Il peut être préférable d’attendre, car le REER est imposable », indique Raphaël Hainault.

Il ajoute que plusieurs crédits d’impôt et avantages fiscaux sont liés aux revenus, comme le crédit pour la TPS, le crédit d’impôt pour solidarité, les déductions pour frais médicaux, etc., et commencent à diminuer dans la fourchette de revenus allant de 35 000 $ à 40 000 $.

Il en va de même pour le Supplément de revenu garanti versé par le fédéral aux personnes retraitées dont les revenus sont en deçà d’un certain seuil. Un célibataire, par exemple, perdra le SRG à partir d’un revenu de 20 784 $ en 2022.

« C’est pourquoi on ne devrait pas uniquement considérer le taux d’imposition de base, mais le taux effectif marginal d’impôt pour avoir une idée de l’impact réel et savoir si on peut se permettre d’augmenter le revenu imposable », explique le conseiller en gestion de patrimoine.

Votre espérance de vie

L’espérance de vie pèse aussi dans la balance. Ainsi, la stratégie de décaissement ne sera pas la même pour une personne souffrant d’une maladie chronique dont l’espérance de vie est réduite de plusieurs années, comparativement à une autre qui est en bonne santé.

Autre question à se poser : la source des revenus. Avez-vous des revenus de pension, des placements enregistrés ou non, percevez-vous des revenus de location, etc. ? Quel est le ratio de répartition entre vos REER, CELI et autres actifs ? Votre portefeuille est-il prudent ou plus agressif ? De plus, les rendements en Bourse peuvent évoluer, le marché peut être plus volatil, etc.

« Le calcul devrait être effectué en continu en tenant compte de ces différents paramètres. On commence au moins 10 ans avant la retraite, on révise la situation cinq ans auparavant, puis au moment de la retraite et tous les deux ou trois ans par la suite », recommande Raphaël Hainault.

Un exemple concret des effets d’une bonne planification

Voici un exemple qui illustre bien la différence que peut faire l’ordre de décaissement sur l’optimisation des avoirs : Jean est célibataire et il prendra sa retraite à 65 ans. Son portefeuille de placement est équilibré et génère un rendement de 4,2 %.

DÉPENSES ANNUELLES ► 50 000 $

Ses revenus :

RRQ maximale de 15 043 $

PSV de 7 707 $

Rente de retraite de l’employeur de 24 000 $

Épargne :

REER de 200 000 $

CELI de 100 000 $

Non enregistré : 100 000 $

1er scénario : en retirant les REER en même temps que ses autres revenus de placement, Jean va manquer d’argent à partir de 94 ans. À noter que s’il n’avait pas bénéficié de la pension de son employeur, ses revenus auraient été moindres, et il aurait alors pu être plus avantageux de décaisser les REER en premier.

2e scénario : en retirant les comptes non imposables en premier, exception faite du minimum annuel du FERR, puis ses REER à partir de 70 ans, il restera encore à Jean 8000 $ à l’âge de 95 ans.