CÔTÉ, Marie



À Montréal, le 6 décembre 2022, est décédée à l'âge de 87 ans Mme Marie Côté, entourée de ses filles. Elle laisse dans le deuil ses enfants Bertrand (Marie-Aimée Deana), François, Nathalie et Julie (Suzie Plourde), ses petits-enfants Adrien et Elena (Bertrand), Thomas et Elliott (Nathalie), ses soeurs Francine (Tom Mudge), Lise (Gérard Lamontagne) et Paule (Claude Lambert) ainsi que ses nièces et ses neveux. Elle était la fille de feu Lucienne Boutet et de feu Adrien Côté, et la soeur de feu Suzanne et de feu Luc. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :Étant née et ayant vécu la majeure partie de sa vie à Québec, ses cendres y seront déposées, auprès de ses parents qu'elle a tant aimés.