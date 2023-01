JUNEAU, Jacques



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 décembre 2022, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jacques Juneau, époux de madame Francine Dumas, fils de feu madame Berthe Duquet et de feu monsieur Léon Juneau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Outre son épouse Francine, il laisse dans le deuil ses enfants : Pascale (Guillaume Langevin) et Pierre (Annie Mercier); ses petits-enfants : Vincent, Laurent (Hania Vallée), Katherine (Alexandre Gingras) et Olivier (Maude Bourcier); ses arrière-petits-enfants : Émil et Arnaud; son frère et sa sœur : Yvan (Irma Tremblay ) et Odette (Maurice Lessard); ses beaux-frères et belles-sœurs : Gérald (Hélène Coté), Marc, Marianne (feu Dominique Hardy), Jacinthe (Jacques Desmarais), Lucie (Normand Hébert), François (Lorraine Turmel) et Maryse (Jocelyn Lavallée); le fils de sa conjointe Philippe Cournoyer (Sarah Latendresse) et ses enfants : Laurie et Théo; ainsi que de nombreux autres parents et amis. La famille tient à remercier la Dre Marie-Josée Latouche, l'infirmière Catherine Genest du service des soins palliatifs du CLSC Orléans (Maizerets) et tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle. Site Web : https://www.gilleskegle.org/. Des formulaires seront disponibles sur place.