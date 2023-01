Dans la série «L’empereur»: Jean-Philippe Perras campe le rôle d’une vie

Jean-Philippe Perras défend l’un des rôles les plus importants de sa carrière dans la série «L’empereur», qui suit le parcours d’un agresseur en pleine construction.

Christian Savard, son personnage, a tout pour lui. Une belle gueule, de l’ambition et une carrière en pleine ascension dans le monde de la pub. En plus, il est heureux à la maison avec sa blonde Olivia (Geneviève Boivin-Roussy). Mais un monstre s’apprête à émerger sous cette image parfaite.

Quand on le rencontre au début de la série réalisée par Adam Kosh, Christian a une aventure d’un soir avec sa collègue Manuela (Noé Lira). On nous montre d’abord un moment de passion qui a l’air somme toute banal, mais notre point de vue change drastiquement quand d’autres images nous présentent une Manuela qui n’était pas du tout consentante.

Dix ans après cette mésaventure, Manuela a tourné la page et bosse maintenant pour Christian, qui en mène large. En 2015, on est alors à l’aube du mouvement #MoiAussi, mais un an après que la Fédération des femmes du Québec eut lancé le mot-clic #AgressionNonDénoncée sur Twitter. Christian viole une serveuse dans un hôtel, comme s’il n’avait désormais plus aucune limite. Que s’est-il passé pour qu’il en arrive là, lui qui peut également être violent psychologiquement? C’est la construction de cet agresseur que raconte la série signée par l’autrice Michelle Allen («Fugueuse», «L’Échappée», «Pour Sarah»), en naviguant entre ces deux époques.

L’acteur, qui fait carrière depuis une dizaine d’années, a hésité au départ à «plonger dans cette énergie-là». Mais il a fait ses devoirs et posé plusieurs questions à l’autrice et au réalisateur avant l’audition pour savoir comment s’orientait le projet.

«Cette série est nécessaire parce qu’elle fait réfléchir. Christian commet des actes violents, il agresse des femmes, mais c’est aussi un humain avec ses failles et ses faiblesses. C’est un "show" de nuances», a dit le comédien de 36 ans, qui est devenu père au même moment où l’on annonçait le tournage de «L’empereur», en mai dernier.

Son Christian est «complexe» et il «fait des trucs affreux», relate son interprète. «Il a besoin d’être aimé à tout prix et d’avoir de la valeur aux yeux des autres.» On explorera ainsi son enfance – il a perdu sa mère très tôt – afin de comprendre pourquoi il est aussi abject à certains moments et «pourquoi il a besoin de rendre tout le monde dépendant de lui», sans en être totalement conscient.

Un plateau bienveillant

Le plateau s’est déroulé dans la bienveillance et quand une scène délicate était tournée, le silence régnait, «dans le sens où il y avait un respect de ce qui se passait, une compréhension aussi qu’on allait dans des zones difficiles», a témoigné le comédien.

«On est allés loin, mais c’est correct parce qu’on était dans un cadre contrôlé, parce qu’on était en confiance et que le plateau était extrêmement bienveillant. C’est ce qui nous a permis de pousser encore plus loin la réflexion et de ne surtout pas tomber dans le piège de dire: "c’est un méchant devant des gentils".»

Selon le comédien, dès les premières lectures tout le monde a pu discuter ouvertement. «On a notamment parlé des chorégraphies des agressions qu’on allait tourner pour s’assurer que tout le monde soit bien.»

Jean-Philippe Perras sera dans l’ambitieuse série «Mégantic», attendue à la mi-février sur Club illico. Son groupe Gustafson planche sur un deuxième album et composera la musique d’un spectacle de cirque pour le Théâtre Advienne que pourra.

Produite par Sovimage, la série «L’empereur» sera diffusée à compter du mercredi 11 janvier, à 20 h, sur Noovo.