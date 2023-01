Des billets pour la loterie Bedard

Connor Bedard a confirmé ce que tous les observateurs avancent depuis quelques années.

Il est un joueur d’exception.

Ses performances au Mondial de hockey junior ont alimenté les conversations. Ceux qui le voyaient à l’œuvre pour la première fois ont rapidement compris que la Ligue nationale s’apprête à accueillir un surdoué.

La question : quelle équipe gagnera à la loterie ?

À Chicago : on rêve. À Columbus : même chose. Et à Montréal, peut-on rêver ? Sans doute.

Chaque jour, on analyse les probabilités. Le boulier déterminera l’équipe qui tendra la main à un joueur de concession.

Il est bien évident que les insuccès répétés du Canadien font réagir. Subitement, l’équipe se retrouve dans une situation intéressante d’autant plus qu’elle pourrait profiter de « deux billets de loterie » si jamais les Panthers de la Floride, accusant un long retard dans la course pour obtenir un laissez-passer pour le tournoi printanier, s’enlisent de plus en plus.

La cuvée de 2023 a de quoi faire saliver les équipes de la ligue. On croit que les cinq premiers joueurs sélectionnés, si évidemment on fait le bon choix, pourraient graduer rapidement dans la Ligue nationale.

Et pour une organisation qui décide de faire une cure de rajeunissement, comme c’est le cas pour le Canadien, c’est très attrayant.

Donc, d’ici le 3 mars, date limite pour compléter les transferts des joueurs, on risque d’avoir plusieurs surprises.

À Vancouver, on attendra le résultat du voyage des Canucks avant de prendre la décision si on fait un virage important vers une relance de la concession.

À St. Louis, Doug Armstrong est un directeur général très rusé et il se retrouve dans une situation pour le moins inattendue. La perspective de rater les séries doit être envisagée surtout avec Ryan O’Reilly et Vladimir Tarasenko sur la touche pour plusieurs semaines.

Il y a les aubaines qui pourraient rendre le marché des transactions encore plus intrigant.

Alors que les directeurs généraux avaient reçu, il y a quelques mois, un message de la part de Gary Bettman que le plafond salarial pourrait passer à 86 ou 87 millions $ dès l’an prochain, voilà que la ligue et le commissaire viennent refroidir les ardeurs des décideurs en affirmant qu’on s’en tiendra possiblement à une augmentation d’un seul million.

Ça change la donne !

Roy se démarque

Entre-temps, chez les dirigeants du Canadien, on se réjouit de la performance exceptionnelle de Joshua Roy qui s’est démarqué au Mondial de hockey junior. Sa polyvalence lui a attiré les éloges des entraîneurs de la formation canadienne.

Il a compétitionné avec intensité, il a rempli toutes les missions qu’on lui a confiées. Il a réalisé une passe parfaite sur le but de la médaille d’or. Bref, on peut imaginer que, dans l’évaluation des décideurs, il a gravi plusieurs échelons...

Dommage !

Kaiden Guhle devra s’absenter pour une période de deux mois. Peut-être plus. Dommage, parce qu’il était le meilleur défenseur de l’équipe et il faut bien le reconnaître, cette blessure n’aidera sûrement pas le Canadien à sortir du marasme dans lequel il est empêtré dans son propre territoire.

Sean Monahan manquera encore deux autres semaines, les équipes intéressées devront donc attendre avant de savoir s’il sera en mesure de les aider en fin de saison.

Et les rumeurs voulant que les Oilers gardent l’œil ouvert sur Mike Matheson sont-elles bien fondées ?...

Et Slafkovsky ?

Juraj Slafkovsky connaît des moments difficiles, que certains affirment inquiétants. Évidemment, l’erreur commise, jeudi, par le joueur recrue du Canadien ne fait que soulever les interrogations.

Doit-on lui donner un billet de métro pour Laval ? Aurait-il fallu qu’il participe au Championnat du monde ?

Je persiste à croire que les décideurs du Canadien ont pris la bonne décision.

Inquiétude à Denver ?

L’Avalanche du Colorado a encaissé cinq défaites de suite. Doit-on s’inquiéter à Denver ?

Je ne pense pas que Joe Sakic et Chris MacFarland s’apprêtent à presser le bouton de panique. Nathan MacKinnon est de retour, les autres blessés sont sur le point de rejoindre l’équipe.

Dans le cas de Gabriel Landeskog, on n’avance aucune date quant à son retour et c’est aussi le cas pour Josh Manson et Bowen Byram, deux défenseurs importants de la formation.

Le problème, c’est que dans la division centrale, les Stars gagnent, les Jets et le Wild aussi. Va-t-on tenter un coup fumant ? On recherche un joueur de centre...

Pac est de retour

Tiens, tiens. Max Pacioretty est finalement de retour. Six tirs au but, plus de 16 minutes de temps de jeu et un différentiel de moins un.

Les Hurricanes ont subi un revers de 5 à 3 face à Jusse Saros qui a repoussé, tenez-vous bien, 64 des 67 tirs effectués par la troupe de Rod Brind’Amour.

Un seul joueur des Hurricanes a été incapable de solliciter le gardien des Prédateurs de Nashville. Je vous le donne en mille. Jesperi Kotkaniemi...

Sidney Crosby a atteint le plateau des 20 buts, jeudi soir à Las Vegas, mais son équipe est en chute libre.

Trois victoires au cours des 10 derniers matchs, à deux points d’une qualification pour les séries éliminatoires. Les Islanders de New York devancent maintenant les Penguins et dans l’Association de l’est, les Sabres de Buffalo et les Red Wings de Detroit sont des adversaires coriaces...

Alexander Ovechkin est en feu. Il a marqué son 29e but de la saison, jeudi soir, son équipe présente une fiche de 7-1-2 au cours des 10 derniers matchs et, dans les prochains jours, les Capitals pourront ajouter à leurs effectifs les noms de Nicklas Backstrom et Tom Wilson. Le défenseur John Carlson progresse, mais on ignore quand il sera en mesure de reprendre les activités. On doutait des Capitals, mais Charlie Lindgren, l’ancien gardien de l’organisation du Canadien, a largement contribué aux succès de l’équipe...