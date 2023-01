CÔTÉ, Marcel



À son domicile, le 20 décembre 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Marcel Côté, époux de dame Francine St-Hilaire. Il était le fils de feu monsieur René Côté et de dame Christiane Tremblay. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.où la famille y recevra les condoléances de 9h00 à 10h30. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Francine et sa mère Christiane, ses enfants : Gabrielle, Marie-Alexie (Michaël Verner), Anthony (Gabrielle Guilbault) et David-Olivier; ses petits-enfants : Maélie Verner, Dorian et Laurier Côté; sa sœur : Guylaine (Robert Paré). Il quitte également plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation du CHU de Québec (pour la recherche), 1825, Boul. Henri-Bourassa bur 405, Québec (Québec), G1J 0H4, https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/et/ou Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/