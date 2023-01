Je me confesse à vous

Chers lecteurs de cette édition nouvelle du samedimanche, qui laisse tomber l’édition papier du Journal le jour du Seigneur, comme on qualifiait le dimanche au Québec au temps de la catholicité triomphante.

J’appartiens intellectuellement, sociologiquement, politiquement et spirituellement au XXe siècle. Le XXIe siècle à l’idéologie galopante et rigide, à droite comme à gauche, n’est pas ma tasse de thé, comme dirait mon si cher Anglais.

Je ne retrouve guère mes racines et mes quelques précieuses convictions dans ma société déconstruite dont les assises reposent sur un individualisme caricatural, qui habite les néo-citoyens qui se croient, chacun à sa façon, le nombril du monde.

Pas surprenant, d’ailleurs, que le vouvoiement en français soit rejeté aujourd’hui dans le grenier des vieilleries au profit du tutoiement. Le « tu » correspond à l’individu et le « vous » à la collectivité, une réalité en voie de disparition.

Danger

Je ne vous souhaite pas une année 2023 meilleure que celle de 2022, car je n’y crois guère. Des dictatures s’installent de plus en plus. La plus grande puissance du monde, les États-Unis, porte en son sein près de 40 % de ses citoyens qui vomissent la démocratie. Et la guerre menée par Poutine contre l’Ukraine, sa souveraineté et son système démocratique met tout l’Occident en danger puisque c’est un admirateur illuminé de Staline qui a le doigt sur le bouton nucléaire.

Nos pays sont fragilisés démocratiquement. Car la notion d’égalité et de droits individuels écrase tout. Cela explique entre autres la baisse d’exigence pour l’obtention des diplômes, d’où une régression du français écrit et un taux de 50 % de gens incapables de décrypter un texte moyennement difficile.

N’allons pas chercher plus loin l’absence de fierté collective liée à notre langue commune et officielle, le français. Je suis issue d’un milieu de femmes intelligentes, mais quasi analphabètes, humiliées par leur ignorance ? La seule scolarisée fut ma mère, qui aurait 110 ans aujourd’hui et qui a appris à son père à lire et à écrire alors qu’elle était jeune adolescente.

Genre

Le XXIe siècle nous confronte à la multiplication des genres, théorie sans fondement scientifique. Toute référence à un troisième genre déconcerte et plonge dans le désarroi des citoyens incrédules qui sous la pression des lobbies n’osent aborder ces questions, qui secouent notre conception de l’être humain.

Cette chronique n’est pas une chronique d’adieu, loin de là. Même si certains lecteurs pourraient s’en réjouir. C’est un cri d’alarme. La culture occidentale est attaquée de toutes parts. D’abord, à cause de tous les extrémistes de gauche et de droite. Car les modes du moment et les dérives personnelles ne peuvent avoir de vertus civilisationnelles.

En Occident, le christianisme fut incapable de s’adapter aux changements du XXIe siècle. Le non-respect de l’égalité entre les sexes et les abus sexuels perpétrés dans les différentes religions ont fait abandonner la foi à des millions de personnes. Mais la dimension spirituelle avec ou sans les institutions religieuses perdurera sans doute.

Si chaque être humain continue à se prendre pour un dieu, comme on le constate de plus en plus dans nos sociétés où on n’entend que « je, me, moi », la décadence nous guette.