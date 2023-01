Le Canadien enfin victorieux

Ce ne fut pas facile, mais le Canadien de Montréal a évité de subir une huitième défaite de suite en connaissant une très bonne troisième période face aux Blues de St. Louis, samedi soir, au Centre Bell, et en l’emportant 5 à 4.

La pire séquence de la saison des hommes de Martin St-Louis est finalement derrière eux. Il a fallu le passage d’un club éclopé pour que le CH signe enfin une première victoire en 2023. Tout le monde a mis la main à la pâte, y compris Jonathan Drouin, qui a semblé avoir inscrit le but vainqueur en milieu de troisième période. Celui-ci a toutefois été décerné à Josh Anderson, selon la dernière mise à jour de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les Blues commencent à en arracher à la ligne bleue. Déjà amputés des défenseurs Torey Krug, Marco Scandella et Scott Perunovich, ils ont dû composer avec la blessure au bas du corps de Robert Bortuzzo, qui a quitté la rencontre en première période.

Ç’a ouvert la porte aux favoris locaux. Dominants en zone offensive, ils ont frappé trois fois au troisième vingt, tout en limitant les Blues à 22 lancers seulement. Jake Allen n’a pas connu un grand match face à son ancienne équipe, ayant accordé quatre buts.

Outre Anderson, Kirby Dach et Cole Caufield ont touché la cible. Pour ce dernier, il s’agissait d’un 50e but, et ce, à son 117e match. C’est un rythme que de grands joueurs de la Sainte-Flanelle tels que Maurice Richard et Bernard Geoffrion ont maintenu avant lui en début de carrière.

Joel Armia, encore lui

L’année 2023 est-elle celle de Joel Armia? Le Finlandais n’avait aucun but à sa fiche à ses 26 premiers matchs cette saison, et voilà qu’il s’est inscrit au pointage dans deux matchs consécutifs en janvier. Le gros attaquant a profité d’une chute de l’attaquant Jake Neighbours pour se créer de l’espace et battre Jordan Binnington d’un superbe tir des poignets au deuxième engagement.

Armia en a rajouté un peu avant Anderson, sautant sur une rondelle qui venait de toucher le poteau.

Le Canadien n’est plus tellement habitué à gérer des avances. Le but de Caufield à 36 secondes de la troisième période leur a permis de prendre les devants pour la première fois depuis le 23 décembre face aux Stars de Dallas, soit depuis cinq rencontres.

Le moment de réjouissance au Centre Bell n’a duré que 113 secondes. Nikita Alexandrov a nivelé la marque en touchant la cible pour la première fois dans la LNH. Michael Pezzetta a ensuite écopé d’une mauvaise pénalité, et Pavel Buchnevich a frappé en avantage numérique.

Plus de peur que de mal finalement pour Allen, qui a aussi vu Brandon Saad et Alexey Toropchenko marquer à ses dépens.

Fort de cette victoire, le Canadien accueillera le Kraken de Seattle au Centre Bell ce lundi.