Les aléas de la célébrité

Romancière très appréciée, Morgane Moncomble a exploré les hauts et les bas de la célébrité dans son nouveau roman, L’as de pique. À travers l’histoire de Daisy Coleman, une enfant star devenue la chanteuse la plus en vogue du moment, elle démontre entre autres les dégâts causés par une relation à sens unique avec son garde du corps. Thomas, dont Daisy est amoureuse depuis longtemps, est complètement bloqué du côté des émotions et rien n’est facile.

Morgane Moncomble dédie son livre à tous ceux et celles qui ont voulu changer pour plaire à la majorité et qui se sont perdus en route. Ne voit-on pas ça énormément, de nos jours, notamment à cause des réseaux sociaux ?

« J’ai choisi de le montrer à travers le personnage de Daisy, qui est très célèbre et qui a beaucoup de pression sur la personne qu’elle est, la personne qu’elle montre au monde. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d’accord et c’est normal, mais c’est vrai qu’en même temps, on a envie de plaire à la majorité. J’ai l’impression que c’est humain », commente l’écrivaine, en entrevue téléphonique.

Morgane se reconnaît en Daisy Coleman, même si elle n’a pas la notoriété qu’elle a, « heureusement d’ailleurs ! » dit-elle.

« Moi, à ma petite échelle, c’est déjà un problème qui me touche beaucoup. Moi-même j’ai envie de plaire un peu à tout le monde et en même temps, je sais que ce n’est pas possible. »

« J’avais tendance à faire cette erreur : vouloir changer, m’adapter aux gens pour que tout le monde soit content, et finalement, je pense que ce n’est pas la bonne solution parce qu’on finit par se perdre. »

Être célèbre

Morgane Moncomble avait cette thématique en tête avant même d’avoir l’idée d’écrire une romance.

« Quand j’étais petite, je voulais être actrice et je voulais être célèbre. Je voulais être une star. Je voulais être aimée et adulée par les gens, et aujourd’hui, c’est quelque chose que je détesterais. C’est assez ironique. Écrire l’histoire de Daisy, c’était vraiment écrire ce qui aurait pu se passer si j’étais vraiment devenue célèbre un jour. Et en fait, j’ai trouvé ça horrible, comme expérience. »

Photo fournie par les Éditions Hugo et Cie

Morgane Moncomble trouve que la célébrité peut être extrêmement toxique, surtout avec les réseaux sociaux.

« Tout est exposé, les gens n’ont plus aucun filtre, ils se permettent des choses qu’ils ne se permettaient pas forcément avant. Ils pensent avoir un droit de regard sur votre vie, qu’en fait ils n’ont pas. Je trouvais intéressant d’en parler, et surtout, de parler du côté toxique des réseaux. Je le vois, même à ma petite échelle, et c’est important de rappeler que ça peut être hyper dangereux. »

Alexithymie

Le personnage de Thomas, lui, est complètement déconnecté de ses émotions.

« Je suis très intéressée par la psychologie. Je parle beaucoup d’anxiété dans mes romans, et là, je voulais parler des troubles de la personnalité. J’ai dû faire pas mal de recherches. C’était un challenge. »

Elle a trouvé, en faisant ses recherches, un trouble de personnalité faisant qu’une personne est complètement déconnectée de ses émotions et n’arrive pas à dire ce qu’elle ressent : l’alexithymie. Une de ses amies vit d’ailleurs cette problématique.

« Je voulais voir la dynamique entre une personne qui n’était pas du tout empathique et une autre, comme Daisy, qui est trop empathique. Je me suis dit : qu’est-ce que ça donnerait si les deux tombaient amoureux ? »

« La leçon la plus importante qu’on pourrait tirer de l’histoire de Daisy, c’est de ne pas se fier à ce qu’on voit sur les réseaux sociaux, faire attention à ce qu’on dit, car rien ne disparaît. Il faut réfléchir à deux fois avant d’écrire quelque chose parce qu’on peut peut-être blesser quelqu’un. »

Morgane Moncomble a écrit, entre autres, les best-sellers Viens on s’aime, Nos âmes tourmentées et L’as de cœur.

L’as de pique est son septième ouvrage.

Elle travaille sur un prochain projet.

EXTRAIT

« Une fois à la maison, Daisy s’est enfermée dans sa salle de danse. J’ai dîné seul sur l’îlot de la cuisine, les yeux rivés sur mon téléphone portable. Depuis que j’ai emménagé ici, j’ai appris comment fonctionnait Twitter. La seule personne que je suis est Daisy. Je ne poste rien. Je me renseigne, c’est tout. »