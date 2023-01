Les animaux de compagnie au travail

Lors du Bye bye 2022, l’excellente publicité de Mondou qui mettait en scène une flopée de jolis petits chatons rendant les employés des bureaux de Passeport Canada complètement gagas et improductifs m’a beaucoup fait rire. Au-delà de ce gag réussi, j’ai eu envie de vous parler de cette réalité, soit de la présence d’animaux au travail.

En début de carrière, alors que je travaillais dans un centre d’urgence vétérinaire, je savais toujours à quelle heure je commençais mon quart de travail, mais jamais à quelle heure je le finissais. J’ai pris l’habitude d’amener mon fidèle chien au travail, car il aurait été seul à la maison beaucoup trop longtemps. Il me suivait partout, discrètement, telle une ombre, et n’a jamais nui au bon déroulement du travail.

Dans les établissements vétérinaires, il est aussi très fréquent de voir des animaux « mascottes » sur les lieux. Aujourd’hui, c’est Arthur et Denis, deux gentils chats roux, qui viennent quémander quelques caresses quand je remplis mes dossiers à la clinique. Vous me direz que c’est peut-être normal dans un établissement vétérinaire. Certains milieux s’y prêtent plus que d’autres, j’avoue... Sachez toutefois que c’est tendance ! Animaux de compagnie, animaux d’assistance et animaux de zoothérapie font leur entrée au travail.

Nombreux effets positifs

Aux États-Unis, de grosses boîtes telles Amazon, Google et Nestlé Purina autorisent les animaux de compagnie au bureau. Selon le magazine Fortune, dans ces entreprises américaines, le 21 juin est une journée consacrée officiellement (« Take your dog to work day ») aux animaux au travail depuis 1999. Au Canada, certaines compagnies (comme Mars, Mondou et Moment Factory) acceptent les animaux.

La présence d’animaux sur les lieux de travail a des effets positifs. Une étude de Virginia Commonwealth University a démontré que les employés qui amenaient leur chien au travail étaient moins stressés au cours de la journée, avaient un plus haut niveau de satisfaction au travail et une perception plus positive de leur employeur.

D’autres études vont dans le même sens et démontrent que cela diminuerait le stress des employés et augmenterait la productivité et la performance au travail. La présence d’animaux faciliterait aussi les interactions sociales et la communication entre employés. Évidemment, certains pourraient dire que l’augmentation des interactions sociales est une source de distraction au travail, mais pas de là à rivaliser avec la pub du Bye bye !

Par ailleurs, même si c’est une belle avenue, plusieurs points devront être considérés avant d’ouvrir la porte toute grande aux animaux dans une entreprise, car leur présence amènera nombre de défis et d’adaptations : allergies aux animaux, santé et zoonoses, peurs et phobies des animaux, bien-être des animaux, respect des employés, considérations éthiques, religieuses et culturelles, assurances et aspects légaux, morsures et blessures, politiques internes, etc.