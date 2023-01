Les grandes obsessions apaisées

Buenos Aires est une ville splendide. La grande avenue Nueve de Julio est un calque des Champs Élysées à Paris. Avec son Arc de triomphe, une odalisque et dix voies pour circuler. Normal, c’est le baron Haussmann, l’architecte qui a tracé les plans du Paris moderne qui a fait ceux de Buenos Aires.

Mais en 2008, Danielle Bouchard n’avait pas le temps de contempler l’architecture de la ville. Elle voyait surtout des immenses posters et des photos gigantesques de Marcela Eliana Acuna, la championne du monde et son adversaire au Estadio Luna Park dans la capitale argentine.

« Je réalisais que c’était gros, que c’était énorme. Que Marcela était une super star dans son pays et que j’allais me battre devant 14 000 personnes qui seraient toutes contre moi. Mais devenir championne du monde était ma deuxième obsession dans la vie et je croyais en moi », raconte Danielle Bouchard, la coach de Kim Clavel. Celle qui sera dans son coin, devant elle, et qui lui donnera les instructions entre les rounds.

PLEURER SA VIE

Photo fournie par Danielle Bouchard

Danielle Bouchard avait été une pionnière pour la boxe féminine. Elle avait découvert la boxe dans le gymnase de son oncle à Jonquière quand elle était encore une enfant. Et son obsession de participer aux championnats du monde un jour avait cédé le pas à cette autre obsession. Devenir championne du monde professionnelle.

« Mais j’avais perdu par décision. Et la décision était juste. C’était la première fois que je me faisais faire aussi mal par des coups dans un ring. Je me rappelle qu’après le combat, j’étais avec mon frère Pierre, et que j’avais pleuré toutes les larmes de mon corps. J’avais 41 ans et je savais que c’était la fin. Elle était meilleure que moi. J’étais contente de l’effort que j’avais donné. Je ne pouvais faire plus. C’était la fin. Je ne serais pas championne du monde », raconte, émue, Danielle.

Quinze ans plus tard, elle était au casino de Montréal. Sa boxeuse, Kim Clavel, était en avance au pointage dans le combat. Mais Danielle Bouchard était trop concentrée pour penser à l’issue du combat. Entre les rounds, elle donnait quelques conseils et aidait Kim Clavel à rester calme.

Photo fournie par Danielle Bouchard

« Mais quand Kim a gagné et qu’elle a reçu la ceinture, c’est comme si j’avais réalisé mon obsession par procuration. J’étais à côté d’elle, j’avais tout investi ce que j’avais dans sa préparation et elle était au milieu du ring, les bras en l’air. L’instant magique d’un championnat du monde, je le vivais avec Kim », se rappelle Danielle Bouchard en souriant.

DE RETOUR À BUENOS AIRES

La carrière de cette enseignante et coach est une mine d’histoires. Elles sont belles et nobles. Et elles racontent toute une époque. Et une vie avec son frère Pierre Bouchard, boxeur et coach, et surtout son conjoint Stéphane Larouche, le coach d’Éric Lucas, de Lucian Bute et de Jean Pascal entre autres. Y aller d’une façon linéaire donnerait un livre passionnant. Qui pourrait enseigner l’évolution de la société canadienne des 40 dernières années. Mais un journal, c’est une autre façon de raconter.

On va se retrouver au Estadio Luna Park dans une couple de paragraphes.

En septembre 2001, quelques jours après son 34e anniversaire, Robert Crête de Boxe Canada l’appelle.

« J’étais dévastée. Ma première grande obsession était de devenir championne du monde chez les amateurs. J’avais consacré une partie de ma vie pour faire progresser la boxe féminine. Et là, en 2001, pour la première fois, les femmes pourraient participer aux championnats du monde. C’était en Pennsylvanie en novembre. Crête m’appelait pour m’annoncer qu’on interdisait aux femmes de 34 ans et plus de participer aux championnats du monde. Et je venais d’avoir 34 ans le 2 septembre. Les premiers classements m’avaient permis d’atteindre le numéro un mondial. J’étais fière pour mon sport, pour moi. Et à l’époque, je ne pouvais même pas rêver de participer aux Olympiques puisque les femmes n’y étaient pas encore invitées », raconte-t-elle avec émotion.

C’est pourquoi en 2012, aux Jeux olympiques de Londres, Danielle Bouchard s’est acheté un billet d’avion et des tickets pour aller suivre les compétitions de boxe. Pour la première fois, les femmes étaient admises aux Jeux en boxe. Elle était dans les gradins.

ET LE LUNA PARK ?

Et on se prépare à retourner au Estadio Luna Park. Cette fois en 2016. Les qualifications pour les Jeux olympiques de Rio avaient lieu au... Estadio Luna Park de Buenos Aires. Huit ans après sa cruelle défaite contre Acuna. Quinze ans après avoir appris qu’elle ne pouvait participer aux championnats du monde. Et cette fois, elle se retrouverait encore au Luna Park comme entraîneure d’Ariane Fortin et de Mandy Bujolt. Mandy gagnait chez les 52 kilos et Ariane Fortin allait se qualifier pour les Jeux de Rio en se rendant en finale contre Clarissa Shields. Rien de moins.

Photo fournie par Danielle Bouchard

« Et cette fois, j’ai eu le temps de voir un peu plus les grands boulevards et l’architecture de Buenos Aires. Je me promets d’y aller en simple touriste un jour », dit-elle.

Aux Jeux de Rio, elle retient un point qui lui est bien personnel.

« J’étais la coach dans le coin. Celle qui se tenait devant l’athlète, qui dirigeait et encourageait ses efforts. La plupart des autres coaches étaient des hommes. J’ai vécu mon moment avec une grande fierté et une grande satisfaction », se rappelle-t-elle.

Ce n’est pas elle qui l’a souligné mais la WBC l’a mise en nomination pour le titre d’entraîneur de l’année 2022. Ils sont six. Parmi les cinq hommes qui l’accompagnent dans l’honneur, on retrouve Marc Ramsay et Sugar Hill, notre ami de Detroit, qui a accompagné Adonis Stevenson pendant toutes ses belles années et qui aujourd’hui est dans le coin de Tyson Fury.

Mettons que la petite Danielle de la rue Brossard à Jonquière a fait beaucoup de chemin. Et qu’elle va être à son poste dans le coin de Kim Clavel vendredi prochain. Ça fait 12 ans qu’elle est cette coach discrète et dévouée. J’espère que la caméra va aller chercher ses yeux heureux quand on va ajouter une autre ceinture sur les épaules de la championne.

Il y a aussi Madame Danielle...

Danielle Bouchard est également Madame Danielle dans la vie. Elle est enseignante dans une classe de quatrième année dans une école de Montréal. Disons que c’est dans un quartier défavorisé.

Photo fournie par Danielle Bouchard

Elle est titulaire d’une classe de 20 enfants de neuf ou dix ans. À peu près tous sont issus d’une famille d’immigrants. Plusieurs ont des troubles de déficit d’attention, d’autres sont hyperactifs. De temps en temps, un jeune atteint d’un symptôme du spectre de l’autisme se glisse dans le groupe. Vous avez compris que Madame Danielle fait de grosses journées à l’école avant de sauter dans sa voiture à quatre heures pour se rendre au gymnase où elle entreprend sa deuxième journée.

« Enseigner est extrêmement prenant. On aime ces enfants. Ils sont demandants, mais très attachants. Ça siphonne toute notre énergie. Je me donne complètement. Mais quand la cloche sonne, ça me fait du bien de me retrouver dans mon auto pour me rendre au gym. Ce moment de transition me permet de m’aérer l’esprit, de décompresser. Après l’entraînement, quand je reviens vers 7 heures et demie, je ne porte pas tous les problèmes de la journée même si les athlètes sont comme les enfants. Ils sont très exigeants », explique-t-elle.

Les souvenirs de Louis

On a jasé enseignement. Les temps ont tellement changé depuis que j’étais prof de latin et de grec dans une énorme polyvalente. L’univers qu’elle raconte n’a plus rien à voir avec celui d’un jeune prof de 22 ans enseignant le latin à des étudiants brillants et disciplinés à la maison.

Depuis ses débuts comme enseignante en Alberta où elle s’était retrouvée à 20 ans parce qu’elle ne trouvait pas de poste régulier au Saguenay, elle n’a jamais cessé de transmettre des valeurs et des connaissances. Sauf une année sabbatique qu’elle s’est offerte avec Stéphane Larouche il y a une douzaine d’années.

« C’est l’année où nous avions loué une de tes maisons en Floride », se rappelle-t-elle.

Et même là, j’avais un souvenir que Danielle n’avait pu refuser de donner de l’aide à des parents en donnant des leçons privées à la maison.

« Je me rappelle un beau petit garçon à qui je donnais des leçons. Il jouait beaucoup au tennis », se rappelle Danielle.

J’ai hésité. Parce que ça me revenait en écoutant Madame Danielle. Le petit garçon, il s’appelait Louis...

Et Louis est mort il y a deux ans. Un horrible cancer au visage...

Le visage de Danielle Bouchard s’est défait. Une tristesse inouïe a semblé l’écraser : « Mon Dieu, il était tellement gentil. Ses parents, ça doit-être terrible... »

J’ai vu passer dans ses yeux quelques-unes de ces leçons entre deux cours de tennis. Des souvenirs. Une compassion profonde...

Au fond, c’est là que l’entrevue s’est arrêtée.

Danielle Bouchard était toute dans ce silence.