Les romans à surveiller au cours des prochains mois

Chaud devant ! Avec la rentrée d’hiver, plein de nouveaux romans étrangers vont arriver en librairie. En voici un avant-goût.

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Un tout nouveau Liane Moriarty ? Presque. Car s’il l’est pour nous, il s’agit en fait du quatrième roman de l’autrice australienne et dans sa version d’origine, il a été publié en 2011.

Douze ans plus tard, nous allons donc nous aussi avoir la chance de côtoyer l’hypnothérapeute Ellen O’Farrell, qui rêve de rencontrer quelqu’un de stable au lieu d’enchaîner les amourettes. Séduisant, vaillant et attentionné, Patrick pourrait ainsi être « le bon ». Mais c’est sans compter sur son ex-petite amie, qui aurait apparemment commencé à le harceler. Ça promet !

Sortie prévue en librairie le 8 février

Photo fournie par les Éditions Flammarion

On a toujours apprécié les romans de la Française Véronique Ovaldé, dont le style est particulièrement fluide. L’excellent Personne n’a peur des gens qui sourient remontant à 2019, on attendait avec impatience la sortie de ce livre joliment intitulé Fille en colère sur un banc de pierre. Mais comme on ne l’a pas encore lu, impossible de dire pourquoi Aïda Salvatore, son héroïne, semble nourrir autant de rancœur envers sa famille. Ni pourquoi, après 15 ans d’absence, elle acceptera de retourner sur son île natale pour assister aux obsèques de son père.

Pour sûr, on vous en redonne des nouvelles sous peu.

Déjà en librairie

Photo fournie par les Éditions Sonatine

Surprise ! L’intrigue de ce 15e roman du Britannique R. J. Ellory se déroule chez nous, au Québec ! D’abord à Montréal puis tout au nord, dans les environs de Labrador City. Il met en scène Jack Devereaux, un enquêteur en incendies qui devra retourner dans sa ville natale parce que son frère a été arrêté pour tentative de meurtre au premier degré. Et ce qui le surprendra le plus, dans cette histoire, c’est que ce frère ait attendu aussi longtemps avant de passer à l’acte.

Pour l’instant, c’est le seul roman de la rentrée d’hiver qu’on ait lu et franchement, c’est un coup de cœur.

Sortie prévue en librairie fin janvier

Photo fournie par les Éditions Gallimard

Qui n’a pas aimé Au bonheur des ogres, La fée carabine, La petite marchande de prose, bref, tous les volets de la saga Malaussène ? Dans ce nouvel opus, la tribu Malaussène va se réunir pour la dernière fois afin de nous offrir une histoire qui sera forcément rocambolesque. Car dès qu’un membre de cette famille traîne dans le coin, impossible de s’ennuyer ! D’autant plus que dans cette finale, on nous promet un mystérieux personnage, aimable incarnation du Mal... On se réjouit d’avance. Plus qu’un petit mois à attendre !

Sortie prévue en librairie début février

Photo fournie par les Éditions Calmann-Lévy

Après Les enfants du désastre, une trilogie absolument géniale se déroulant pendant l’entre-deux-guerres, l’écrivain français Pierre Lemaitre a décidé de raconter à sa manière les Trente Glorieuses. Amorcée l’an dernier avec Le grand monde, cette tétralogie se poursuit avec un deuxième volet qu’on décrit déjà comme un « grand roman social ». La famille Pelletier sera ainsi de retour et à ses côtés, on assistera à la chasse à l’avortement, à la disparition de villages ou au tout début de la société de consommation. À suivre !

Sortie prévue en librairie le 8 mars

D’autres sorties à surveiller

En janvier

Ceci n’est pas un fait divers de Philippe Besson | Éditions Julliard

Éditions Julliard Le royaume désuni de Jonathan Coe | Éditions Gallimard

Éditions Gallimard Les derniers géants d’Ash Davidson | Éditions Actes Sud

Éditions Actes Sud L’espion qui aimait les livres de John le Carré | Éditions du Seuil

Éditions du Seuil Harlem Shuffle de Colson Whitehead | Éditions Albin Michel

En février

Quality Land 2.0 de Marc-Uwe Kling | Éditions Actes Sud

Éditions Actes Sud Les démons de Berlin de Fabiano Massimi | Éditions Albin Michel

Éditions Albin Michel Franz Kafka ne veut pas mourir de Laurent Seksik | Éditions Gallimard

Éditions Gallimard Des lendemains qui chantent d’Alexia Stresi | Éditions Flammarion

En mars

Crépuscule de Philippe Claudel | Éditions Stock

Éditions Stock Éteindre la lune de William Boyle | Éditions Gallmeister

Éditions Gallmeister Matrix de Lauren Groff | Éditions de l’Olivier

Éditions de l’Olivier La petite-fille de Bernhard Schlink | Éditions Gallimard

Éditions Gallimard Un cimetière dans le cœur d’Ian Rankin | Éditions du Masque

Éditions du Masque À prendre ou à laisser de Lionel Shriver | Éditions Belfond

Éditions Belfond La ligne de Jean-Christophe Tixier | Éditions Albin Michel

En avril