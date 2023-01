LHJMQ: les Wildcats griffent l’Océanic

RIMOUSKI – L’Océanic a subi un premier revers en temps régulier depuis le 2 décembre en s’inclinant 5 à 1 face aux Wildcats, ce samedi, à Moncton.

Maxim Barbashev (2 buts) et le capitaine Alexis Daniel (1 but et deux passes) ont dirigé l’offensive des gagnants. La timide réplique de l’Océanic est venue de Maxime Coursol sur une échappée en première période.

«Il faut prendre lecteur de ce match. Les Wildcats nous ont dominés. Le pointage reflète bien l’allure du match. Nous étions constamment deuxièmes sur la rondelle et nous avons perdu la plupart des batailles à un contre un. Ils étaient prêts pour ce match et nous n’avons pas joué un bon match», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Une première partagée

Les Wildcats ont ouvert la marque lorsque Alexis Daniel a rejoint Maxim Barbashev, seul dans l’enclave, à 1:14. La première moitié de la période a été partagée avant que l’Océanic ne s’impose pour la deuxième partie. Maxime Coursol (7e) a littéralement déculotté le gardien des Wildcats Jacob Steinman sur une échappée. Alexandre Blais et Luke Coughlin sont complices.

La deuxième aux Wildcats

Le vent a tourné en faveur des locaux, qui ont dominé la deuxième période 12 à 5 dans les lancers pour se donner une avance de deux buts. Yoan Loshing a battu Patrik Hamrla d’un tir des poignets vif dans la partie supérieure. En fin d’engagement, un superbe échange à trois a mené au but de Charles Beaudoin, aidé de Vincent Labelle et de Preston Lounsbury. L’Océanic n’a presque rien généré offensivement en deuxième.

Jacob Mathieu blessé

Alexandre D’Astous

Les Wildcats ont ajouté deux buts, en début de troisième période, pour mettre le match hors de portée de l'Océanic. Alexis Daniel s’est emparé d’une rondelle libre à l’embouchure du filet pour porter la marque à 4 à 1 avant que Barbashev n’inscrive son deuxième but du match. Jacob Mathieu est parti au vestiaire après avoir percuté durement la rampe. «Il ne sera sûrement pas disponible demain, tout comme Maël St-Denis et Spencer Gill», a précisé Serge Beausoleil.

En bref

L’Océanic était privée de deux joueurs tombés au combat vendredi: l’attaquant Maël St-Denis et le défenseur Spencer Gill. Ils étaient remplacés par le capitaine Mathis Gauthier et Lyam Jacques. Patrik Hamrla a obtenu un septième départ de suite.

L’Océanic a réclamé au ballottage l’attaquant de 18 ans Nathan Lévesque, qui présente un dossier de 27 buts et 54 points en 33 parties avec les Braves de Valleyfield dans le junior AAA. Il est attendu à Rimouski en début de semaine.

L’Océanic terminera son voyage de trois matchs dans les Maritimes dimanche après-midi, à Saint-Jean.