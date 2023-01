Littérature jeunesse: sexisme ordinaire et féminisme

Lara et ses deux bonnes amies entament la dernière année de leurs études à l’école secondaire. Contrairement à Juliane et Alasie, Lara n’a aucune idée d’où l’avenir la mènera. Elle a l’impression de n’avoir aucune passion ! À la suite d’un faux pas vestimentaire bien involontaire de sa part, Lara se fait ridiculiser sur les réseaux sociaux et à l’école. Ses amies s’éloignent d’elle. L’adolescente en vient à réaliser le « poids » d’être une femme...

Le premier tome de la nouvelle trilogie jeune adulte de Florence Darveau est décrit comme un « roman qui se dévore littéralement d’une traite »... et c’est exactement le cas ! C’est une écriture rafraîchissante, actuelle, authentique, pleine de drive et de guts. Une écriture un tantinet vulgaire par moments (les dialogues des personnages sont bourrés de sacres, mais on en vient à comprendre ce qui justifie ce choix de langage), qui frappe et qui bouleverse.

Il n’y a honnêtement aucun moment ennuyant, dans ce récit. L’autrice réussit parfaitement à aborder des sujets sensibles, mais nécessaires, comme le féminisme et le sexisme ordinaire, sans que cela vienne ralentir le rythme de son intrigue. Très bien joué !

Incursion au secondaire

À travers les réflexions de Lara et de ses amies et des péripéties qu’elles vivent, on a l’impression d’avoir un aperçu de l’adolescence, à l’époque actuelle...

L’approche de l’autrice face au féminisme et au sexisme ordinaire est brillante, car le personnage principal réalise graduellement que ce sont des gestes qu’elle voit dans son quotidien – un garçon qui lève la jupe de sa blonde pour « rire » devant tout le monde, un prof d’éducation physique qui sépare les gars et les filles parce que les gars ont le « droit » de progresser plus vite dans la pratique de leur sport –, mais elle commence tout juste à en saisir l’ampleur et la teneur réelles.

Le second tome de cette trilogie paraîtra au printemps. S’il est aussi bon et pertinent que le premier, il s’agit clairement d’une sortie littéraire à surveiller.

À lire aussi

SEPT T.1 – CELLE QUI VOIT

Photo fournie par Boomerang éditeur jeunesse

Septembre croit être une adolescente comme les autres, même si sa maison bric-à-brac et sa mère assez excentrique détonnent dans le décor de leur petite municipalité des Cantons-de-l’Est ! Un jour, celle que ses proches surnomment « Sept » est aux prises avec des hallucinations tellement intenses qu’elle aboutit à l’hôpital et y demeure près d’un an. Une fois de retour parmi les siens, Sept apprend qu’elle ne souffre d’aucune maladie mentale, mais qu’elle a plutôt un don de clairvoyance qui la lie à une prophétie datant du 12e siècle ! Un bon suspense pour les amateurs d’intrigues mystérieuses, qui nous fait plonger dans un univers sombre...

CREEPY CAT T.1

Photo fournie par les Éditions Dupuis

Flora vient d’emménager dans un manoir pour le moins étrange. Elle y habite seule, mais rapidement, elle a cette impression d’être constamment observée... Une nuit, un gros chat tout blanc aux yeux rouges apparaît à ses côtés. Incertaine, Flora décide de voir s’ils parviennent à mutuellement s’adopter. Puis elle réalise que ce chat est loin d’être comme les autres minets : il a d’étranges pouvoirs et de particulières aptitudes. Il peut notamment se multiplier ! Lorsqu’un mystérieux personnage rôde dans les parages, Creepy Cat pourra-t-il aider son humaine ? Un manga à la fois lugubre et mignon, qui fait autant frissonner que rire. Idéal pour des lecteurs qui veulent s’initier aux mangas.

M.I.A. – MA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Photo fournie par les Éditions Québec Amérique

Damien est victime d’un grave accident d’escalade. Il a notamment subi une rupture de la moelle épinière, ce qui fait qu’il est tétraplégique. Le père de Damien a fondé une entreprise spécialisée dans le développement d’intelligences artificielles pour différentes applications. Son fils est ainsi devenu son nouveau projet. Damien se soumet à une expérience qui lui permet de bouger son corps et de retourner à l’école. Cependant, Mia – alias sa matrice d’intelligence arti-ficielle – en vient à se mêler un peu trop de sa vie... Un roman destiné aux jeunes qui aiment moins lire ou qui éprouvent des difficultés en français. Une histoire franchement originale et divertissante !

SHERLOCK, LUPIN & MOI – À LA RECHERCHE DE LA PRINCESSE ANASTASIA

Photo fournie par les Éditions Albin Michel Jeunesse

Londres, 1919. Irene Adler s’est exilée à New York pendant quelques années, mais elle est de retour à Londres, dans le but précis de renouer avec ses amis Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Elle espère qu’ils pourront l’aider à protéger sa fille adoptive, qui est malgré elle mêlée à la disparition de la princesse Anastasia. Le trio parviendra-t-il à la fois à sauver Mila et la princesse ? Sherlock, Lupin & moi, une belle collection de romans policiers pour les jeunes lecteurs qui savourent les énigmes et les enquêtes, tout autant que les légendaires Sherlock Holmes et Arsène Lupin !