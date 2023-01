Nos élus savent-ils vraiment se servir des réseaux sociaux?

Ces dernières années, il a été abondamment question, avec raison, de la violence et de la désinformation sur les réseaux sociaux. En 2023, on pourrait aussi se souhaiter des hommes et des femmes politiques qui en font une utilisation plus judicieuse.

Le principe veut qu’on se lance en politique pour le bien commun, pour servir les citoyens(ennes). Dans cette optique, Facebook, Twitter ou Instagram peuvent s’avérer des outils intéressants parmi tant d’autres dans la gestion des services publics, lors de crises, ou pour communiquer par rapport à des enjeux ou des projets, par exemple.

Cependant, force est de constater qu’un glissement s’opère, en politique, vers des publications futiles, à la limite du narcissisme.

Quelques exemples

Que gagnent les citoyens à voir le maire Bruno Marchand faire une danse dans son bureau où il imite Hugh Grant qui joue un président dans le film culte Love Actually ?

Ou lorsqu’ils aperçoivent la mairesse Valérie Plante poser en rock star en marge d’une activité-bénéfice au Musée des beaux-arts ?

Ou quand la ministre Geneviève Guilbault multiplie les selfies ?

L’utilité questionnée

Ce ne sont là que quelques exemples récents, sans vouloir prétendre que ces élus(es) ne s’adonnent qu’à des publications frivoles. Mais en quoi sont-elles utiles ? En quoi servent-elles le bien commun ou la démocratie ? Qui cherchent-elles à rejoindre ? Vont-elles vraiment inciter les jeunes à prendre les politiciens au sérieux et à aller voter ? Il y a lieu d’en douter fortement.

À notre époque, la désinformation et le cynisme envers les politiciens(ennes) atteignent des sommets. La crédibilité des élus(es) est sans cesse remise en question, à tort ou à raison.

Mais la politique demeure un sujet sérieux, qui concerne l’organisation et le pouvoir dans une société.

Bien sûr qu’il faut connecter avec les citoyens, et tous les moyens peuvent être bons. Mais publier des frivolités, est-ce vraiment la bonne manière, parce que c’est donc « tendance » ? Une réflexion s’impose.