Occupation d’une église à Ottawa: plusieurs réparations à faire, selon le propriétaire

Le propriétaire de l’église St Brigid’s d’Ottawa, qui avait été occupée par le groupe The United People of Canada l’été dernier, a avancé que certains objets étaient manquants et que des réparations devaient être faites au bâtiment, a rapporté CTV News.

• À lire aussi: Ottawa: pour mettre fin aux abus, deux sœurs auraient tué leur mère

• À lire aussi: Un nouveau type de vaccin pourrait freiner la COVID-19

Patrick McDonald a ainsi déclaré que des objets avaient été déplacés ou endommagés à l’intérieur de l’église lors de la présence du groupe, qui serait affilié au «convoi de la liberté».

«En raison des précédents occupants, beaucoup de travaux ont dû être refaits pour remettre l'endroit en état», a-t-il indiqué au micro d’une radio locale. «Nous travaillons dans des zones telles que la salle Kildare, puis à l'étage, qui est la partie principale de l'église. Il faudra encore deux mois, probablement, avant que nous puissions la remettre en état de marche.»

Selon lui, le système d’éclairage de la chapelle aurait été démantelé et des espaces de couchage de fortune ont été installés dans le bâtiment.

«C'était des tables et des chaises, des verres, mon système de son, tout cela a été enlevé par certains des personnages qui étaient là», a ajouté M. McDonald lors de son entrevue.

L’église avait été vendue sous conditions au groupe The United People of Canada (TUPOC) en juin dernier, mais plusieurs membres de la communauté s’inquiétaient de possibles liens avec le convoi qui avait paralysé la capitale fédérale en février 2022.

Plusieurs scènes s’étaient depuis déroulées à cette église, notamment avec des gardes postés aux portes avec des pistolets à eau et le chef du groupe, William Komer, apparu avec une couronne en papier et un sceptre.

Le TUPOC avait finalement été expulsé des lieux en septembre. Il nie les allégations du propriétaire concernant les objets manquants.