Guide télé: 50 émissions pour tous les goûts à regarder cet hiver

Bienvenue à la rentrée télé hivernale de 2023. Une année remplie de nouveautés, des fictions comme des émissions en tous genres. Des documentaires, mais aussi des variétés à grand déploiement et des téléréalités dépaysantes. Notre télé est bien vivante et mène une belle lutte contre les multiples plateformes aux moyens exorbitants. Encore cet hiver, on mise sur des trames fortes, sur des personnalités qui créent de l’engagement. Pour un hiver qui nous garde au chaud, des images plein la tête.

Les nouveautés – fictions

VIRAGE : DOUBLE FAUTE

Éric Bruneau et Louis Morissette signent cette série réalisée par Rafaël Ouellet sur fond de tennis. Charles (Bruneau) est un joueur de tennis aussi flamboyant qu’anxieux. Alors qu’il envisage la retraite, stagnant et souvent blessé, un ancien coach (Louis Morissette) refait surface et tente de lui redonner le goût du succès. Mais à quel prix ?

► Mardi 20 h sur Noovo

À CŒUR BATTANT

Nouvelle série de Danielle Trottier. Roy Dupuis reprend son rôle de Christophe L’allier. Il travaille désormais pour un centre de prévention de la violence qui intervient auprès des hommes violents. On y suit un groupe d’hommes dont les comportements sont à risque. On y suit aussi la quête de Gabrielle Laflamme (Eve Landry), une procureure de la Couronne qui plaide pour les victimes.

► Mardi 20 h sur ICI Télé

NOUS

C’est une histoire d’amitié entre cinq jeunes adultes en quête d’autonomie qui se rendent compte qu’ils sont tous nés le même jour. Les liens se tissent au fil des défis du quotidien. Des secrets, des deuils, des choix, des amours. Avec Marianne Fortier, Laetitia Isambert, Nicolas Fontaine, Chanel Mings, Kevin Ranely, Élise Guilbault et Marc Béland.

► Mardi 21 h à TVA

LARRY

Suspense du tandem Stéphane Bourguignon-Patrice Sauvé. Larry (Benoît Gouin) est un ex-policier infiltrateur. Lorsque sa femme (Monique Spaziani) est victime d’une fusillade, il fera tout pour retrouver l’assaillant en menant sa propre enquête avec l’aide d’une amie policière (Macha Limonchik), ce qui ne fait pas l’affaire de l’enquêteur au dossier (Irdens Exantus).

► Mardi 21 h sur ICI Télé

COMPLÈTEMENT LYCÉE

Fiers du succès remporté sur le web (et même à l’international !), Rosalie Vaillancourt, Pierre-Yves Roy-Desmarais et leurs comparses passent à un format télé.

Cette comédie déjantée est une parodie des séries pour ados américaines. Tournée en anglais, elle est doublée dans un français surjoué. On y retrouve tous les clichés, les sportifs, les populaires, les nerds. Un ovni télévisuel très rigolo.

► Mercredi 19 h 30 sur Noovo

L’EMPEREUR

Christian (Jean-Philippe Perras) est un ambitieux concepteur publicitaire au sommet de son art. Pendant 10 ans, il a manipulé et abusé de nombreuses femmes, victimes de son charisme et aussi de ses comportements répréhensibles. Des femmes qui osent dénoncer. Cette série est écrite par Michelle Allen.

► Mercredi 20 h sur Noovo

À PROPOS D’ANTOINE

Une série inspirée de la vie de son autrice Cathleen Rouleau, réalisée par Podz. On y suit Julie qui commence une nouvelle vie avec un homme bien établi (Claude Legault) déjà père de deux enfants dont l’un d’eux, Antoine, est à la fois taquin, affectueux, autiste, handicapé, déficient intellectuel, myope, non verbal et épileptique. Les aléas d’une vie de couple et de famille dans un contexte non conventionnel teintés malgré tout d’un peu d’humour.

► Dès le 19 janvier sur Club illico

LES BOMBES

Debbie Lynch-White, Olivia Palacci, Julie de Lafrenière et Sarah Desjeunes Rico interprètent quatre trentenaires qui vont se lier d’amitié alors qu’elles vont séjourner dans un centre spécialisé en dépendances, mises au pied du mur par leurs proches. Une rencontre inattendue qui parle de nos contradictions et de notre volonté à être mieux dans notre peau, écrite par Kim Lévesque-Lizotte et réalisée par Pascal L’heureux.

► Jeudi 21 h dès le 2 février à Séries Plus

HAUTE DÉMOLITION

C’est le deuxième roman de Jean-Philippe Baril-Guérard adapté pour la télé. On y explore le milieu de l’humour à travers une rencontre entre un jeune humoriste ambitieux et une jeune femme qui n’a jamais osé poursuivre son rêve d’écrire de l’humour. Deux âmes contraires qui vont tenter non sans risque de se donner une chance personnellement et professionnellement. Des parallèles pourraient être faits avec l’actualité des dernières années.

► Jeudi 21 h dès le 16 mars à Séries Plus

L’AIR D’ALLER

On y suit quatre amis dans la vingtaine qui sont tous atteints de la fibrose kystique. La mort qui plane au-dessus de l’un d’eux les pousse à vivre au maximum cet été-là. Chaque jour doit être inoubliable. Malgré le sujet délicat, on nous promet une série lumineuse qui met en vedette Antoine-Olivier Pilon, Catherine St-Laurent, Noémie Leduc-Vaudry et Joakim Robitaille.

► Jeudi 21 h dès le 23 mars à Télé-Québec

MÉGANTIC

Nous gardons tous le souvenir de la tragédie du 6 juillet 2013 alors qu’un train chargé de pétrole a percuté la petite municipalité de Lac-Mégantic causant la mort de plusieurs de ses habitants dans un spectaculaire incendie, puis un déversement sans précédent. Alexis Durand-Brault et Sophie Lorain sont derrière cette série qui traitera de deuil, de résilience, d’amitié, d’espoir et qui se veut un devoir de mémoire.

► Dès le 16 février sur Club illico

LES YEUX FERMÉS

Nous sommes en 1994 alors qu’un adolescent parti simplement au dépanneur est repêché dans la rivière. Vingt-sept ans plus tard, sa sœur (Magalie Lépine-Bondeau) est toujours obsédée par sa disparition. En menant sa propre enquête, elle fait appel à un animateur de pastorale de l’époque (Benoît McGinnis). Ces allers-retours dans le passé font surgir des vertiges du passage à l’âge adulte.

► 26 Janvier sur TOU.TV Extra

UN GARS, UNE FILLE

C’est le retour de Guy et Sylvie. Voilà 25 ans que la série a vu le jour. Leurs enfants sont devenus adultes, la maison de banlieue est trop grande, ils doivent réapprendre à vivre à deux. Une franchise qui aujourd’hui est adaptée partout dans le monde. Martin Petit, Élise Guilbault, Pierre Lebeau, Daniel Brière, Mahée Paiement, Louise Richer et Geneviève Brouillette seront aussi de la partie.

► En mars sur TOU.TV Extra

Les nouveautés – Hors fictions

SORTEZ-MOI D’ICI !

Dix personnalités – dont Colette Provencher, Nathalie Simard, Jean-François Mercier, Marianne St-Gelais – ont eu le courage d’accepter l’aventure de l’adaptation de I’m a Celebrity... Get Me Out of Here. Ils ont été lâchés dans la jungle du Costa Rica où ils doivent camper dans des conditions rudimentaires et relever des défis afin d’éviter l’élimination. Jean-Philippe Dion et Alexandre Barrette animent cette téléréalité tropicale.

► Dimanche 18 h 30 dès le 15 janvier à TVA

ZÉNITH

C’est le nouveau rendez-vous musical auquel nous convie Véronique Cloutier. Chaque semaine, des chanteurs s’affronteront dans une compétition musicale en direct. Leur but ? Séduire les quatre équipes de générations différentes ainsi que les cent juges-spectateurs en studio. On nous promet des numéros à grand déploiement et des succès populaires de différentes époques. Un champion qui aura fait l’unanimité sera couronné à la fin de la saison. C’est prometteur.

► Jeudi 20 h sur ICI Télé

LOL : QUI RIRA LE DERNIER ?

Patrick Huard anime la version québécoise de ce concept japonais adapté partout dans le monde (Australie, France, Italie, Allemagne, Mexique, Canada...). Dix humoristes sont séquestrés dans un loft pendant six heures et ne doivent absolument pas rire. Chacun y va de ses blagues et de ses stratégies pour faire décrocher les autres et remporter 100 000 $ pour une fondation de son choix. Rachid Badouri, Laurent Paquin, Christine Morency, Virginie Fortin, Richardson Zéphir, Marie-Lyne Joncas, Arnaud Soly, Yves P. Pelletier, Mathieu Dufour et Édith Cochrane se plient à l’exercice.

► Disponible sur Amazon Prime Video

KATHERINE EST DANS LE PRÉ

Alors que Katherine revient à l’animation de la téléréalité qui a fait le plus de couples et de bébés : L’amour est dans le pré (jeudi 20 h sur Noovo) avec cinq agriculteurs, elle avait aussi envie de faire vivre l’expérience de la ferme à Marie-Lyne Joncas, Marie-Soleil Dion et Patrice Bélanger. Quatre épisodes nous permettront de voir comment ils se débrouillent. Rappelons que Katherine est elle-même une fille d’agriculteur.

► Dès le 12 janvier sur Crave

CHEF OLI VIRE CHAMPÊTRE

Chef Oli est un autodidacte en cuisine qui a travaillé dans plusieurs restos avant de lancer son service traiteur. C’est un maître de la vulgarisation culinaire et, avec son complice Simon Pigeon, il tente de mettre sur pied sa table gourmande. On le suit à la façon d’un documentaire réalisé par Jean-Carl Boucher, alors qu’il doit prendre de nombreuses décisions. Mentors, agriculteurs et cuisiniers viennent lui porter conseil.

► Jeudi 21 h à Télé-Québec

IL ÉTAIT UNE FORÊT

Fred Pellerin nous invite dans sa forêt à Saint-Élie-de-Caxton. Un documentaire contemplatif qui prend le temps de s’attarder au langage des arbres, des animaux et aussi aux personnages colorés qui y défilent. Les quatre épisodes mettent en lumière quatre thèmes : le lac, le bois, la forêt nourricière et le temps des sucres. Des professionnels passionnés viennent partager leurs connaissances avec le conteur.

► Samedi 20 h dès le 14 janvier sur ICI Télé

AUTONOME

Simon Boulerice, Pierre Brassard et Rose-Aimée Automne T. Morin animent ce magazine orienté sur la débrouillardise. La pandémie a prouvé que nous étions déficients sur certains plans. Les trois comparses veulent donc s’améliorer. Ils ont une liste d’apprentissages à réaliser, et dans chaque épisode, ils devront relever un défi avec l’aide d’experts tout en prônant des initiatives locales et durables.

► Jeudi 21 h 30 à Télé-Québec

QUAND LES MURS TOMBENT

C’est connu, les rénovations créent souvent de la chicane. Selon les statistiques, 30 % des couples n’y survivent pas. Mathieu Baron et la designer Paule Bourbonnais accompagnent six couples qui ont choisi de faire des travaux majeurs. En sortiront-ils indemnes ?

► Mardi 20 h à Casa

MACLEOD À VOLONTÉ

On a pu le constater depuis peu, Peter MacLeod s’intéresse de plus en plus à la bouffe. Le voici à la barre d’une émission dans laquelle des artistes viennent débattre de leurs péchés mignons. Philippe Laprise, Korine Côté, Jean-Thomas Jobin, Mario Tessier, France D’amour, Dominic Paquet sont au nombre des invités.

► Jeudi 21 h 30 à Z

DÉMOLITION

Incursion dans l’univers méconnu de la démolition de grosses structures grâce à cette série documentaire qui suit le quotidien de travailleurs de Delsan, plus grande firme de démolition au pays. Ils travaillent notamment sur des chantiers aussi prestigieux que les vestiges de l’ancien pont Champlain ou la légendaire brasserie Molson.

► Lundi 19 h 30 à Canal D

LES CRINQUÉS

Dominic Arpin n’a pas peur des défis. Dernier en liste ? Faire un ultra-marathon. Dans cette série, il part à la rencontre d’aussi crinqués que lui, sinon plus, afin de connaître leurs motivations et de comprendre comment ils se préparent. Coureur dans les canyons du Mexique, diabétique qui entreprend la traversée des États-Unis à vélo et plongeuse de hauts sommets sont quelques-uns des êtres qui repoussent leurs limites et qu’il découvre.

► Jeudi 20 h sur Évasion

FAMILLES D’ÉLEVEURS

Ce sont six familles qui sont animées par la même passion pour les chiens ou les chats et qui en font l’élevage. Ils viennent des Laurentides, de la Montérégie, de la Mauricie et de Charlevoix. Nous les suivons dans leur quotidien au rythme de leurs animaux de compagnie.

► Jeudi 20 h à Canal vie

C’TU JUSTE MOI

C’est le retour de Benoît Dutrizac à la télévision. Dans cette série, il va à la rencontre de gens afin de voir s’ils partagent les mêmes peurs que lui, les mêmes obsessions. L’argent, les écrans, la colère ne sont que quelques sujets testés. C’est un regard sur notre société avec un brin de mauvaise foi et d’autodérision.

► Lundi 21 h dès le 20 février à Moi&cie

EXPAT CHEF

Émilie Fournier a la meilleure job au monde : elle parcourt le monde afin de manger à la table de chefs québécois qui ont choisi l’exil. Elle les rencontre là où ils ont élu domicile, documente leur journée type et assiste à l’élaboration du menu. C’est à la fois une émission culinaire et une incitation au voyage.

► Jeudi 21 h à Zeste

LA SCIE ENTRE LES DENTS

Bienvenue dans l’univers de quatre bûcherons des temps modernes. Jean-Pierre, Maxime, Stéphanie et Jean-Simon sont des adeptes du bûcheronnage sportif. Ils parcourent le Québec et les États-Unis afin de participer à d’impressionnantes compétitions.

► Mercredi 21 h dès le 18 janvier sur Historia

CONNEXION SAUVAGE

La vétérinaire et animatrice Claudia Gilbert (vue à Salut bonjour) est soucieuse de l’environnement, du bien-être animal et de la santé humaine. Dans cette série documentaire, elle va à la rencontre de gens qui ont établi des liens avec des animaux sauvages : requin, éléphant, rhinocéros et tant d’autres.

► Vendredi 19 h à TV5

3 SECONDES

Des lutteurs professionnels nous ouvrent les coulisses de leur milieu haut en couleur. Des personnalités d’aujourd’hui, lutteurs, gérants, promoteurs, témoignent de leur présent alors que des experts reviennent sur les grands moments de cette discipline qui attire encore des gens dans les sous-sols d’églises ou inspire des gens de théâtre comme Robert Lepage.

► Mercredi 21 h 30 sur Historia

HELLS ANGELS – LA CHUTE

La guerre des motards avait atteint un niveau inégalé au milieu des années 90 au Québec. Dans ce docufiction en deux épisodes de 60 minutes, Mom Boucher (joué par Hugo Giroux) est prêt à tout pour prendre le contrôle de la vente de stupéfiants. Pour le freiner, on crée l’escouade Carcajou. Grâce aux délateurs Godasse Gagné et Serge Boutin, on assistera à sa chute.

► Samedi 28 janvier 20 h sur Historia

AVEC PAS DE PLAN !

Guillaume Lemay-Thivierge et Émilie Bégin ne manquent pas de projets. Ils ont acheté un terrain sur lequel on peut se rendre uniquement en bateau. Voilà qu’ils vont y construire une minimaison. Leur souhait est d’avoir un petit havre de paix qui sera écologique et autonome. Un chantier qui n’est pas sans embûches, auxquelles ils devront souvent trouver des solutions.

► Disponible sur Vrai dès le 31 janvier

Les grands retours

LA VOIX

C’est le retour du grand plateau à l’aveugle qui met de l’avant les belles voix du Québec. Charles Lafortune reprend son micro d’animateur. Jeu de chaises du côté des juges-coachs. Marc Dupré est de retour. Corneille, Marjo et Mario Pelchat complètent le quatuor. Ils choisiront ou non de se retourner pour les performances qui les touchent afin de former la meilleure équipe.

► Dimanche 19 h 30 dès le 15 janvier à TVA

BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS

Probablement la télé-réalité qui fait le plus jaser puisque chacun spécule sur l’identité des candidats qui oseront entrer dans le loft pour être scrutés pendant plusieurs semaines. Au moment d’écrire ces lignes, seuls Benoît Gagnon, Korine Côté et Natalie Choquette étaient confirmés. C’est toujours intéressant de voir les alliances qui se forment, les stratégies qui se dessinent et surtout l’agilité de chacun lors des épreuves. Marie-Mai est de retour à l’animation.

► Lundi au jeudi et Dimanche 18 h 30 sur Noovo

LES BRACELETS ROUGES

La gang des bracelets rouges demeure solidaire même si certains ont quitté l’hôpital. Cette deuxième saison s’ouvre sur la chirurgie de Félix. Justin et Flavie forment toujours un couple et appri-voisent leur vie hors des murs de l’établissement. Kevin doit entreprendre des travaux communautaires pour ses frasques, Lou est toujours en psychiatrie, le jeune Albert commence tranquillement sa réadaptation. Et deux nouvelles venues viennent s’ajouter au groupe : Margot qui souffre d’un cancer des ovaires et Rania rescapée d’un incendie.

► Mardi 20 h à TVA

LE BONHEUR

La quête du bonheur de François (Michel Charrette) à la campagne se poursuit pour une deuxième saison. Pour rembourser sa mère, Mélanie (Sandrine Bisson) veut transformer la fermette en bed and breakfast. On se doute bien que les travaux ne seront pas de tout repos. François ne voit pas les choses comme sa conjointe. Les visiteurs le dérangent. Et il n’arrive toujours pas à écrire son livre.

► Mercredi 21 h à TVA

LA VRAIE NATURE

Jean-Philippe Dion accueille pour une cinquième saison des personnalités à son chalet afin d’en connaître plus sur leur enfance, les moments marquants de leur vie et de leur carrière. Le ton est à la confidence une fois l’arrivée en barque réussie. Ces rencontres inusitées donnent souvent des moments émouvants. Paul Piché, Gildor Roy et la mairesse Valérie Plante figurent parmi les invités de la saison.

► Dimanche 21 h 30 dès le 15 janvier à TVA

LÉO

C’est au verger que l’on retrouve Léo (Fabien Cloutier) et Chabot (Steve Laplante) dans ce quatrième opus. Et ça semble bien aller. À la maison, le petit Paul entre à la maternelle. C’est un nouveau rythme à trouver dans la vie de couple avec Cindy (Marie-Laurence Moreau). On assiste à toutes sortes de revirements au village. Et Reynald (Pierre Lebeau) annonce une nouvelle qui va bouleverser tout le monde.

► Mercredi 21 h 30 à TVA

L’ŒIL DU CYCLONE

Isabelle (Christine Beaulieu) vit toujours un tourbillon. Sa plus vieille, Jade, étudie en Gaspésie et vit une déception amoureuse, les jumeaux sont toujours aussi différents. Jules est anxieux et Emma frondeuse. Une histoire d’amour se dessine, mais elle n’est pas tout à fait prête pour ça. Sa sœur (Véronique Cloutier) vit des changements hormonaux et Mylène (Catherine Souffront) fait tout pour être une belle-mère parfaite. La charge mentale touche tout le monde... ou presque.

► Lundi 19 h 30 sur ICI Télé

DOUTE RAISONNABLE

Alice (Julie Perreault) vit un choc post-traumatique qui la ramène à sa jeunesse. Elle revient au boulot et fait toujours équipe avec Fred (Marc-André Grondin) et Lucie (Kathleen Fortin) au GICCS. Une collègue intrépide s’ajoute au trio. Un prédateur s’acharne sur des femmes âgées, un mineur dit avoir été agressé sur plusieurs années et une agression sexuelle en milieu burlesque occupent l’équipe. De même qu’une histoire de couple où il est difficile de déterminer qui dit vrai ou faux.

► Lundi 21 h sur ICI Télé

CONTRE-OFFRE

C’est le retour de la famille Lévesque alors que Marc (Pierre-Yves Cardinal) se joint à l’équipe. Marcel (Antoine Vézina) a peur de perdre sa place depuis son arrivée. Et les trois sœurs font face à de nouveaux défis tant en immobilier que dans leurs vies.

► Mardi 19 h 30 sur Noovo

SANS RENDEZ-VOUS

Sarah (Magalie Lépine-Blondeau) ne chôme pas. Ses patients sont autant dans sa clinique que dans sa vie privée. D’un côté il y a tous ses patients puis Isabelle, sa patronne, qui subit les effets de la préménopause, son collègue Lou qui est en crise identitaire, Richard, son ex-psy, qui décide de revenir en ville. Puis, son ex aux prises avec une conjointe toxique et la recherche de son père biologique. Pas mal de choses l’occupent !

► Mercredi 21 h sur ICI Télé

LES PETITS TANNANTS

Pierre Hébert est de retour avec le plus craquant des jeux. Chaque semaine des parents doivent deviner comment réagiront leurs enfants face aux situations qui leur sont proposées. Les enfants ont entre 4 et 6 ans. On peut dire que leurs réactions sont parfois imprévues ce qui donne des moments savoureux.

► Vendredi 20 h sur ICI Télé

LES MECS

Cette 3e saison et dernière saison s’ouvre sur les funérailles de la mère de Christian. Ce deuil le force à repenser sa vie. Sébastien, son fils, revient vivre à la maison. Rapidement, les autres s’invitent chez lui. Simon, Martin et Etienne qui ont tous des raisons de coller chez Christian plutôt que d’affronter leurs propres bibittes. Une remise en question ponctuée de nombreux événements cocasses qui rendent le quatuor aussi pathétique qu’attachant.

► Mercredi 21 h 30 sur ICI Télé

LA CONFRÉRIE

Malgré toutes les péripéties de la saison 1, Simon (Pierre-François Legendre) et Caroline (Isabelle Blais) sont plus amoureux que jamais, mais Patrice (Guillaume Cyr) les fait retomber dans les histoires de Confrérie et de Bonhomme Carnaval. Son chef est dans l’eau chaude. Il aurait peut-être tué le père de Simon.

► Lundi 19 h 30 sur Noovo

EAUX TURBULENTES

Une deuxième enquête pour les sergents-détectives Desbiens et Carignan (Hélène Florent et Gabriel Sabourin). Une recrue, Rubina Duquette (Ève Ringuette), se joint à eux alors qu’une jeune femme, fille d’un riche homme d’affaires de la région, est retrouvée morte le jour de son mariage. Son conjoint, Brendon (Jon Rankin) est un partenaire financier de son père. Parallèlement, l’ex de Marianne (Charles Bender) milite pour la protection du territoire en protestation à un mégaprojet immobilier près de la communauté autochtone.

► Jeudi 21 h dès le 9 février sur ARTV

50 FAÇONS DE TUER SA MÈRE

Après Anaïs Favron, c’est au tour de Mathieu Baron de faire vivre des émotions fortes à sa maman. Dans ce magazine intergénérationnel, Mathieu et sa mère Sylvie relèvent des défis qui les mènent un peu partout au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et dans les Prairies.

► Jeudi 19 h 30 sur Unis TV

CURIEUX BÉGIN

Christian Bégin entame une 15e saison à la barre de la populaire et conviviale émission. Plusieurs thèmes seront abordés, dont les soupes du monde, le fromage québécois, les recettes sur TikTok. On parle de cuisine en solo, de produits locaux. Une émission spéciale est prévue pour la 200e émission. Et nous serons transportés à Athènes et dans des îles grecques pour deux émissions spéciales.

► Vendredi 20 h à Télé-Québec

DES IDÉES DE GRANDEUR

C’est le retour d’une émission chouchou en décoration. Pour une 10e saison, des designers s’attaqueront à chaque épisode à une pièce de la maison de participants qui a besoin d’amour. Félix-Antoine Tremblay est le nouvel animateur. Puis, en avril, on sort dehors avec Des idées de grandeur dans ma cour.

► Mardi 19 h 30 à Canal vie

PORTRAIT-ROBOT

On se souvient qu’une tuerie a frappé à Montréal lors de la saison 1. Ève (Rachel Graton) a aussi découvert la vérité sur son fils. Elle reprend le travail pour tenter de trouver l’agresseur de Maryse (Sophie Lorain) qui a survécu à son attaque. Sans compter tous les cas qui débarquent sur le bureau de l’Unité : femme amnésique retrouvée en pleine rue, tueur manipulé par un hacker, chef des motards en quête de vengeance, chanteuse sauvagement agressée. David Lahaye, Ludivine Reding, Jean-Michel Anctil et Juliette Gosselin s’ajoutent à la distribution pour cette saison 2.

► Disponible sur Club illico