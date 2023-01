Riley Kidney s'occupe des Remparts

L’espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney a donné une victoire de 4 à 3 en prolongation à sa nouvelle formation, les Olympiques de Gatineau, face aux Remparts de Québec, samedi après-midi, au Centre Vidéotron.

Le nouveau venu a récupéré une rondelle libre dans le territoire adverse et a utilisé l’espace créé par le trois contre trois pour décocher un tir qui a dévié sur le patin d’un joueur adverse.

Les visiteurs ont donc pris leur revanche en sortant victorieux du deuxième duel en autant de soirs entre les deux équipes. Ils s’étaient inclinés 4 à 2 la veille.

La formation de Québec avait pourtant fait preuve de caractère en fin de match. Avec l’énergie du désespoir, Zachary Bolduc a dirigé une rondelle au filet avec 40 secondes à faire. Cette dernière s’est frayé un chemin jusque dans le fond du filet en déviant sur une jambière adverse, obligeant du coup les deux formations à faire du temps supplémentaire.

Des buts qui auraient pu faire la différence

Ce sont deux filets rapides des Olympiques à la fin du deuxième tiers qui auraient pu couper les jambes des favoris locaux et les empêcher de prendre l’ascendant.

Samuel Savoie a utilisé sa vitesse pour dépasser le défenseur adverse afin de rejoindre la passe de son coéquipier Cole Cormier, qui lui a transmis la rondelle à quelques mètres du gardien William Rousseau. Onze secondes plus tard, soit après la mise en jeu suivante, le disque a été dégagé dans le fond de la zone des Remparts. Will Chisholm a remis tout bonnement la rondelle devant le filet et Colin Ratt, qui n’était pas surveillé de près, a donné une avance de deux buts aux Olympiques.

Cependant, les hommes de Patrick Roy ont enclenché la remontée grâce à Daniel Agostino, qui a marqué son deuxième but en autant de soirs à l’aide d’un long rebond.

Après une première période sans histoire, ce sont les visiteurs qui se sont inscrits à la marque en premier. Alors que la pénalité de Charles Savoie venait de prendre fin, Tristan Luneau et Kidney se sont habilement échangé le disque avant de le remettre à Cam McDonald qui était bien posté au centre de l’enclave.

Les Remparts avaient senti l’urgence de réagir rapidement après le premier filet des Olympiques au début de la période médiane. Le Russe Vsevolod Komarov a complété un magnifique jeu, amorcé parfaitement par Bolduc, qui a trouvé son coéquipier seul devant le filet. Le gardien adverse Francesco Lappena n’a rien pu faire.

En point de presse après la rencontre, l’entraîneur-chef des Diables rouges, Patrick Roy, a indiqué que le défenseur Evan Nause devra s’absenter pour une période de six semaines puisqu’il a subi une fracture du pied. Le joueur de 19 ans n’était pas dans la formation samedi.

La prochaine rencontre des Remparts aura lieu mercredi à Moncton, où ils se mesureront aux Wildcats.

-Ce match était également le dernier du thérapeute sportif Steve Bélanger, et ce, après 23 saisons passées chez les Remparts. Sa famille était d’ailleurs réunie au Centre Vidéotron pour l’occasion.