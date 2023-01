Ukraine: 2023 sera une année décisive

La guerre en Ukraine s’achemine vers un tournant décisif. Vladimir Poutine devrait bientôt y déployer au moins 300 000 soldats supplémentaires. Pendant ce temps, les États-Unis et leurs alliés continuent à y expédier un armement de plus en plus sophistiqué. Que se passera-t-il si les troupes russes ne parviennent pas à gagner de terrain de manière significative ? Poutine est-il vraiment à la recherche d’une trêve ? Veut-il négocier ?

1. Pourquoi Poutine a-t-il proposé une trêve ?

Poutine a proposé une trêve parce que les soldats n’aiment pas se battre à Noël. Le Noël orthodoxe, qui a lieu ces jours-ci, est pour eux l’occasion de contacter leur famille, de prendre un peu de répit et de boire beaucoup d’alcool. Refuser aux soldats russes une trêve serait mal accueilli, surtout que le moral parmi les troupes est très bas. Par ailleurs, Poutine ne peut qu’en sortir gagnant en termes de propagande. Si les Ukrainiens respectent la trêve, il pourra dire que ce sont bien des « frères » orthodoxes. Sinon, il pourra fustiger les dirigeants ukrainiens et remarquer qu’ils ne respectent même pas Noël. La trêve n’annonce donc pas des négociations.

2. Quels sont les risques que Poutine remporte cette guerre ?

À long terme, Poutine n’a aucune chance de remporter cette guerre, même s’il parvenait à occuper militairement tout le pays. Après quelques années, les mouvements de résistance finiraient par le chasser hors de l’Ukraine. Mais il est loin d’être certain qu’envoyer davantage de soldats russes change l’issue de la guerre. C’est que l’armée russe a montré une telle corruption et une telle incompétence qu’il est difficile de croire qu’elle pourrait rapidement résoudre ces problèmes. En plus, l’armée ukrainienne se bat pour défendre son territoire, tandis que les soldats russes savent bien qu’ils sont engagés dans une guerre qui en fin de compte ne vise qu’à défendre le pouvoir de Poutine.

3. Les nouvelles armes vont-elles changer l’issue de la guerre ?

L’Ukraine est devenue un terrain idéal pour tester de nouvelles armes. Les nouveaux missiles hypersoniques que la Russie veut y envoyer devraient provoquer des dégâts considérables, puisqu’ils sont en théorie imparables. Cependant, personne, sauf l’état-major russe, ne sait combien de missiles hypersoniques sont en stock. Par ailleurs, le navire qui les abrite constitue une cible potentielle. On se demande d’ailleurs pourquoi ces missiles ne sont pas simplement tirés à partir du territoire russe. Il est possible que Poutine veuille frapper l’imagination. En revanche, les nouvelles armes que les Ukrainiens recevront vont augmenter leur force de frappe partout sur le terrain. Ces armes pourraient servir à attaquer le territoire russe.

4. Quels sont les risques de débordement de la guerre ?

Volodymyr Zelenski a déclaré que l’armée ukrainienne pourrait frapper l’armée russe profondément sur le territoire russe. De telles attaques seraient intolérables pour le gouvernement russe, qui ne manquerait pas de menacer les États-Unis et leurs alliés de représailles armées. Jusqu’à présent, aucun pays n’envoie de soldats se battre en Ukraine du côté russe ou du côté ukrainien, ce qui abaisse le risque.

5. La guerre pourrait-elle se terminer cette année ?

À moins d’une série de victoires décisives en Ukraine, Poutine pourrait, comme nombre de ses opposants, commencer à confondre les portes et les fenêtres. Une défaite de Poutine aurait un effet bénéfique sur les marchés et sur les alliances des démocraties. Inversement, une victoire de Poutine entraînerait beaucoup d’instabilité et accélérerait la course à l’armement partout dans le monde.