Voici comment oublier un peu le Canadien

C’est à Québec que le hockey sera plus palpitant cet hiver et ce printemps, pas à Montréal.

Autant le CH devient moribond avec jeu d’impuissance, autant la LHJMQ s’active pour une fin de saison fascinante.

La popularité et le spectacle du Championnat mondial junior la semaine dernière a d’ailleurs rappelé à un bon nombre de partisans à quel point le hockey junior est formidable.

Il y a évidemment ces inconditionnels. On en connaît tous. Si Cole Caufield marque un but en fin de troisième période quand son équipe perd 5 à 1, ils sauteront quand même dans leur salon pour célébrer. C’est parfait. Ce sont de vrais fans. Quand ça va bien et même quand ça va très mal.

Mais demandez à ces mêmes fans s’ils regardaient les défaites de 7 à 2 et 9 à 2 pendant que Connor Bedard et Joshua Roy dominaient la planète hockey sur un autre poste.

Même les plus fidèles

Bref, même les fidèles partisans du CH, s’ils aiment aussi le hockey évidemment, ont dû être titillés par le hockey junior la semaine dernière. Plus que lors des dernières années avec un championnat annulé ou un autre en plein été.

Ce hockey fascinant, il va continuer jusqu’au 4 juin, dernière journée de la Coupe Memorial à Kamloops en Colombie-Britannique.

Pour la ville de Québec, ça fait longtemps qu’il n’y a pas eu autant d’effervescence pour le hockey. Le départ de Patrick Roy au Colorado, la reconstruction des Remparts, l’indifférence de la LNH et la pandémie ont éteint une partie de la passion des amateurs lors des dernières années.

Tous les ingrédients sont maintenant réunis pour retrouver rallumer une méchante grosse flamme à Québec au Centre Vidéotron, tandis qu’à Montréal, le flambeau ne peut pas être porté bien haut.

-Déjà au sommet du classement, jamais les Remparts n’ont été aussi solides depuis 2006. C’était l’année de la victoire de la Coupe Memorial avec les Radulov, Vlasic et Esposito. C’était l’époque des conflits épiques entre Patrick Roy et Ted Nolan, qui dirigeait Moncton.

-Ça risque d’être la dernière année de Roy derrière le banc des Remparts. Quand un des plus grands compétiteurs de l’histoire de ce sport tire sa révérence en visant un championnat et dit que son club est « all in », ça promet. Et ça risque de créer un spectacle pas mal plus divertissant que les entrées de zone de Mike Hoffman en avantage numérique.

-L’équipe n’a pas de trou. Zachary Bolduc (60 points), Theo Rochette (59), James Malatesta (40) et Nathan Gaucher (29 en 24 matchs) propulsent une attaque monstrueuse. En défense, Nicolas Savoie, Evan Nause et Vsevolod Komarov sont fascinants. Les deux derniers ont des différentiels de +40 et + 33, c’est ridicule. Ajoutez à cela l’attaquant Justin Robidas, qui arrive de Val-d’Or et le défenseur Jérémy Langlois, de Cap-Breton, et les Remparts continueront donner de bonnes corrections.

Ça va brasser

Mais si le hockey junior risque d’être aussi palpitant, ce n’est pas parce que les Remparts sont solides. C’est parce qu’ils ne sont pas les seuls. Et c’est pourquoi le hockey ne sera pas seulement plus excitant à Québec. Il risque de l’être aussi à Sherbrooke, Gatineau, Victoriaville et Halifax.

Sherbrooke

C’est Sherbrooke qui représente la plus grosse menace pour Québec. Le Phoenix compte sept joueurs repêchés dans la LNH, dont Joshua Roy. Le Montréalais Justin Gill a déjà 32 buts en 37 matchs. Le fils de Jaroslav Spacek, David, a brillé avec la Tchéquie jusqu’en finale du Championnat mondial. Son coéquipier tchèque et choix des Golden Knights de Vegas, Jakub Brabenec, s’amène aussi avec Sherbrooke après deux ans à Charlottetown. Le brillant défenseur offensif Marc-André Gaudet débarque aussi avec le Phoenix. Déjà dominant, Sherbrooke fera très peur.

Gatineau

Gatineau aussi sera redoutable avec 10 joueurs repêchés dans la LNH, dont le jeune défenseur hallucinant Tristan Luneau. Les Olympiques Zach Dean (Canada) et Marcel Marcel (Tchéquie) ont bien exposé leur talent durant le Championnat mondial. Auteur de 100 points l’an dernier et de 45 en 31 matchs cette année avec Acadie-Bathurst, l’espoir du CH Riley Kidney dépose maintenant ses valises à Gatineau. Auteurs d’un point par match cette année, les attaquants Alexis Gendron (de l’Armada) et Cam MacDonald (des Sea Dogs) débarquent aussi. C’est du costaud comme ajouts.

Victoriaville

À Victoriaville, il y a moins de gros canons, mais l’équipe ne perd pas. À part les Remparts, personne n’a donné moins de buts que les Tigres. Les attaquants Maxime Pellerin et Tommy Cormier, en plus du défenseur Pier-Olivier Roy, ont tous plus de 40 points en 38 matchs. L’équipe est allée chercher le solide défenseur Francesco Iasenza, et le productif centre William Veillette durant les Fêtes. La prise de Frédéric Brunet, le capitaine de l’Océanic, demeure toutefois le plus grand coup des Tigres, qui ne seront pas faciles à vaincre.

Halifax

Finalement, les Mooseheads de Halifax risquent aussi d’être dans le coup. C’est l’équipe qui a marqué le plus de buts cette année. Ils ont le meilleur pointeur de la ligue en Jordan Dumais. À cela s’ajoute, en provenance de Val-d’Or, l’attaquant de 20 ans Alexandre Doucet, deuxième dans la ligue. Et aussi Josh Lawrence, qui est arrivé durant les Fêtes, après une saison de 101 points l’an dernier et déjà 54 cette année.

La parité s’en va souvent aux vidanges après la période de transactions dans la LHJMQ, mais ce sera encore plus frappant cette année, alors que des rouleaux compresseurs donneront de gros spectacles pour se rendre jusqu’au bout.

Et de temps en temps, ça peut faire du bien de voir son équipe dominer et pourchasser des records, comme ce sera le cas dans plusieurs marchés juniors québécois. Ça permettra aux amateurs de hockey d’oublier un peu le calvaire du Canadien qui se dessine pour plusieurs mois.