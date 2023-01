Voyageurs abandonnés: où est notre Charte?

Depuis 2019, les clients des compagnies aériennes au Canada sont censés être protégés par une charte. Le ministre Marc Garneau n’était pas peu fier, lors de l’adoption de ladite charte, de faire sa tournée d’entrevues pour nous expliquer qu’il y aurait un « avant » et un « après ».

Retards, annulations, pertes de bagages, le citoyen victime d’une défaillance dans le service offert devait pouvoir être dédommagé. Les barèmes de compensation raisonnables établis par le gouvernement allaient garantir une réparation proportionnelle aux inconvénients subis.

S’ils ont cru aux promesses de cette charte, les milliers de voyageurs qui ont vécu l’enfer pendant la période des fêtes vont probablement tomber de haut. Et je mets de côté les cas de force majeure. Lorsque la météo empêche un vol sécuritaire, nous comprenons que les avions doivent rester au sol et que les compagnies ne peuvent pas être tenues responsables.

Charte passoire

La liste des raisons que les compagnies aériennes utilisent pour refuser de verser les compensations tourne en dérision la Charte des voyageurs. D’abord, les lobbyistes des transporteurs ont été efficaces pour négocier une bonne liste d’exceptions, ce qui leur offre des portes de sortie. Ensuite, les compagnies ont outrageusement étiré l’élastique dans leur interprétation de ces exceptions.

Résultat : les consommateurs du Canada ne sont pas tellement mieux protégés. Notre charte n’a certainement rien à voir avec le genre de protection dont bénéficient les voyageurs européens. Bien que nos billets d’avion coûtent nettement plus cher qu’en Europe.

L’exemple le plus intéressant, qui sera d’ailleurs contesté en cour dans une action collective, c’est le recours à l’argument de la sécurité. Si un matin, une compagnie n’a pas tout le personnel reposé nécessaire, la prudence veut qu’on annule ce vol. Sécurité d’abord. Les compagnies semblent jusqu’à maintenant s’en sortir avec cet argument.

Pourtant, il est assez absurde de mettre dans la même catégorie le manque de personnel (gestion d’entreprise) et une tempête (Act of God).

Mon cas

J’ai expérimenté moi-même la charte des voyageurs à l’été 2021. Voyage avec un ami, organisé à la dernière minute : cinq jours de golf sur les incomparables terrains de l’Île-du-Prince-Édouard. Un vol vers Charlottetown sur les ailes d’Air Canada.

Nous nous présentons à l’aube à l’aéroport Trudeau le jour du départ. Selon la rumeur, le pilote ou le copilote ne serait pas rentré. Vol annulé. Au début, nous avons espéré et cru que le vol serait repris plus tard en journée. Non. Demain ? Pas de place. Prochains sièges disponibles : le quatrième jour de nos vacances de cinq. Voyage à l’eau.

La seule solution fut d’annuler complètement le voyage et de se battre pour obtenir des remboursements pour l’hébergement et les réservations au golf.

J’ai fait la triste découverte que même dans un cas aussi flagrant, la charte ne me protégeait pas. Pour compenser les dommages, le transporteur m’a généreusement offert un crédit voyage... sur les ailes d’Air Canada !