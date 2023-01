25 albums qui fêteront leur 50e anniversaire

Le premier opus d’un jeune rebelle du New Jersey, qui allait devenir le « Boss », les débuts de Queen, l’intemporel Dark Side of the Moon, un chef-d’œuvre de Genesis, le Piano Man de Billy Joel et la Messe des morts d’Offenbach, l’année 1973 a vu la parution de plusieurs albums marquants. Voici 25 opus qui fêteront leur 50e anniversaire au cours des prochains jours et prochains mois.

Greetings from Asbury Park, N.J.

Bruce Springsteen (5 janvier)

Le Âgé de 24 ans, un jeune artiste du New Jersey, du nom de Bruce Springsteen, émerge et lance un premier album. Blinded by the Light a été écrit lorsque Clive Davis, président de Columbia Records, a jugé, à l’écoute d’une version préliminaire de cet opus, qu’il manquait un simple. Dix mois plus tard, le « Boss » lance The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle sur lequel on retrouve Rosalita (Come Out Tonight).

Aerosmith

Aerosmith (5 janvier)

La formation originaire de Boston a connu un départ canon avec le classique Dream On que l’on retrouve sur leur premier album. Un titre qui a grimpé jusqu’à la 59e position du palmarès Billboard Hot 100. Écrite par Steven Tyler, avant la formation d’Aerosmith, cette chanson tourne énormément dans les stations radio du Massachusetts et deviendra un incontournable de leur répertoire.

Billion Dollar Babies

Alice Cooper (25 février)

Une année après l’hymne rebelle School’s Out, Vince Furnier et sa formation démontrent qu’il faudrait le prendre au sérieux. Armé des titres Elected, No More Mr. Nice Guy et Hello Hooray, le roi du « shock rock » domine, avec son sixième album, les palmarès aux États-Unis et au Royaume-Uni.

The Dark Side of the Moon

Pink Floyd (1er mars)

Après l’excellent Meddle, Pink Floyd lance cet album qui deviendra un monument de l’histoire du rock. Un album concept intemporel avec un groupe en symbiose et qui aborde les conflits, le temps, la mort et la maladie mentale. Les chiffres de vente tournent autour de 45 millions de copies à l’échelle planétaire.

Houses of the Holy

Led Zeppelin (28 mars)

Les attentes étaient élevées après le grandiose Led Zeppelin IV, John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page et Robert Plant continuent d’explorer et développer leur son. Les critiques sont mitigés, mais les titres The Song Remains the Same, Rain Song et No Quarter deviendront des pièces phares de leurs concerts.

Octobre

Octobre (Mars)

Pierre Flynn et ses amis d’enfance, Mario Légaré, Jean Dorais et Pierre Hébert, mélangent le jazz et le rock progressif sur le premier album d’Octobre, où l’on retrouve Si on partait et le classique La maudite machine. Quelques mois plus tard, le quatuor se produira en première partie de King Crimson à Montréal et à Québec.

The Beatles

Le bleu et le rouge (2 avril)

Les Beatles, qui n’existent plus, lancent simultanément deux albums qui deviendront célèbres et populaires. Le « rouge », sur lequel on retrouve les grandes pièces « Fab Four ». Les débuts et la « Beatlemania » sur le « rouge » et leur période plus psychédélique et exploratoire sur celui surnommé le « bleu ». Tout est là.

Solidaritude

Robert Charlebois (6 avril)

Prolifique, Robert Charlebois lance son neuvième album studio avec Solidaritude. Le succès est toujours au rendez-vous pour celui que l’on surnomme Garou. Cet opus ne fait pas exception à la règle avec la présence des titres Cauchemar, WitChi Tai To et Entre deux joints qu’il a écrit avec Pierre Bourgault.

Yessongs

Yes (18 mai)

Après le succès de Close to the Edge, la formation britannique Yes lance un album triple en spectacle. Un classique sur lequel on retrouve Heart of the Sunrise, And You and I, Close to the Edge, Long Distance Runaround, I’ve Seen All Good People, Starship Trooper. Yes sortira sept mois plus tard l’ambitieux Tales from Topographic Oceans qui ne fera pas l’unanimité.

Tubular Bells

Mike Oldfield (25 mai)

Jeune musicien anglais de 19 ans, Mike Oldfield joue de tous les instruments sur ce superbe album que l’on peut qualifier de chef-d’œuvre. Le segment d’ouverture sera inséré dans le film L’exorciste. Un premier opus marquant et qui sera suivi, au fil des ans, par une série de versions actualisées et bonifiées.

Queen

Queen (13 juillet)

Avant d’être révélé avec Bohemian Rhapsody et l’album A Night at the Opera. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon et Roger Taylor dévoilent leur son avec un premier album sur lequel on retrouve Keep Yourself Alive. Le quatuor précise qu’on ne retrouve pas de synthétiseurs sur cet opus. Ce qu’on pourrait croire avec des effets de voix et de guitares.

Tres Hombres

ZZ Top (26 juillet)

Sur ce troisième album de ZZ Top, il y a le doublé Waitin’ for the Bus et Jesus Just Left Chicago et surtout le classique La Grange. Une pièce qui fait référence à une maison de passe située près de la localité de La Grange, au Texas. Un album qui sera marquant pour cette joyeuse formation.

Innervisions

Stevie Wonder (3 août)

Après l’immense succès de You Are the Sunshine of My Life et l’album Talking Book, Stevie Wonder continue d’explorer le soul, le funk et le jazz. Consacré album de l’année lors des Grammy de 1974, c’est sur cet opus que l’on retrouve Higher Ground. Quatre jours après la sortie d’Innervisions, Stevie Wonder est plongé dans le coma à la suite d’un accident de la route où il était passager.

Goats Head Soup

The Rolling Stones (31 août)

Après l’excellent Exile on Main St. lancé en 1972, les Stones ne semblent pas aussi inspirés sur Goats Head Soup. Angie, dernière chanson de la première face du vinyle, composée en presque totalité par Keith Richards, se retrouve au sommet du Billboard Hot 100. Une très grande chanson sur la fin d’une histoire d’amour.

Over-Nite Sensation

Frank Zappa (7 septembre)

Après l’excellent The Grand Wazoo, l’éclectique Frank Zappa délaisse les sonorités jazz fusion pour des chansons un eu plus « traditionnelles ». Les titres Camarillo Brillo, Dirty Love et Dinah-Moe Humm lui amèneront un plus vaste public et marqueront le début d’une période très fructueuse pour l’irrévérencieux et inclassable musicien américain.

Goodbye Yellow Brick Road

Elton John (5 octobre)

Elton lance un album double sur lequel on retrouve Funeral for a Friend et les mégasuccès Goodbye Yellow Brick Road, Candle in the Wind, Bennie and the Jets et Saturday Night’s Alright for Fighting. Il en vendra 20 millions d’exemplaires. Elton John a écrit la majorité des musiques de cet opus à Kingston, en Jamaïque.

Selling England by the Pound

Genesis (12 octobre)

Trois mois après la parution de Genesis Live, Peter Gabriel et sa bande lancent ce qui est considéré, par plusieurs amateurs, comme étant le Saint-Graal du mouvement rock progressif. Le groupe est à son sommet et propose un opus qui frise la perfection comme le démontrent les Dancing with the Moonlit Knight, The Battle of Epping Forest, Firth of Fifth et The Cinema Show.

Burnin’

The Wailers (18 octobre)

Dernier album des Wailers avec Peter Tosh, Bob Marley et Bunny Wailer, qui se lanceront ensuite dans des carrières en solo, c’est sur Burnin’ que l’on retrouve l’hymne Get Up, Stand Up et la version originale de I Shot the Sheriff qui deviendra un succès lorsqu’elle sera reprise par le guitariste Eric Clapton.

Quadrophenia

The Who (19 octobre)

Deuxième opéra rock des Who, Quadrophenia n’obtiendra pas un aussi grand succès que Tommy. Il arrive aussi après l’excellent Who’s Next. La barre était haute. Entièrement composé par le guitariste Pete Townshend, l’album raconte l’histoire de Jimmy, un jeune mod à la recherche de son identité. Un album consistant et excellent lorsqu’on a réussi à l’apprivoiser.

Piano Man

Billy Joel (9 novembre)

Sur son deuxième album, Billy Joel dévoile une chanson, avec Piano Man, qui marquera sa carrière. Un titre autobiographique qui raconte son passage de pianiste dans les bars à Los Angeles. Piano Man deviendra la chanson signature de ce pianiste-chanteur originaire de New York, chantée à pleins poumons par le public lors de ses concerts.

Brain Salad Surgery

Emerson, Lake and Palmer (19 novembre)

Emerson, Lake and Palmer est au sommet de sa créativité avec cet opus qui a suivi Trilogy, lancé en juin 72. Le trio ose et explore. Avec Jerusalem et la suite Karn Evil 9, le trio anglais propose un grand album de rock progressif. La pochette a été réalisée par l’artiste suisse H.R. Giger, qui créera la créature du premier film Alien.

Sabbath Bloody Sabbath

Black Sabbath (1er décembre)

La drogue est toujours bien présente au sein de Black Sabbath qui est sur le point d’imploser. Un opus inégal, mais sur lequel on retrouve un méga riff de guitare de Tony Iommi et la voix unique d’Ozzy sur la pièce titre. Une des grandes chansons du quatuor britannique.

Band on the Run

Wings (5 décembre)

Le meilleur des Wings. C’est sur cet album que l’on retrouve l’excellente pièce Band on the Run, qui fait voyager l’auditeur à travers trois mondes musicaux. Un simple qui s’est vendu à un million de copies en Amérique. Il y a aussi Let Me Roll It, Jet et la sous-estimée Nineteen Hundred and Eighty Five.

BTO II

BTO (22 décembre)

Sept mois après avoir lancé un premier album, Bachman-Turner Overdrive est de retour avec BTO II. Un opus sur lequel on retrouve les succès Let it Ride et Takin’ Care of Business qui deviendra un hymne éternel pour la formation originaire de Winnipeg. Un titre qui a atteint la 12e position du palmarès Billboard Hot 100 en 1994.

Saint-Chrone de Néant

Offenbach (Date indéterminée)

Saint-Chrone de Néant est la mythique Messe des morts d’Offenbach, qui mélange des chants grégoriens et chants liturgiques et présentée devant 3000 spectateurs à l’Oratoire Saint-Joseph et diffusée en direct à CHOM. Un album marginal et éclaté qui se termine, sur sa version originale, par le titre Rirolarma et ses sonorités d’orgue Hammond B3 offert en rappel.