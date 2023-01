Le CF Montréal amorcera son camp avec 29 joueurs

Le camp d’entraînement du CF Montréal s’amorcera lundi au Stade olympique avec la présence de 29 joueurs, a annoncé l’équipe dimanche.

Outre les joueurs habituels, cinq joueurs de l’Académie, soit Jefferson Alphonse, Gabriel Antinoro, Loïc Cloutier, Malick Daouda et Matisse Hébert, pourront faire valoir tout leur talent. Milo Garvanian, Ousman Jabang et Nick Christoffersen, repêchés au dernier SuperDraft, seront également présents.

Les quatre joueurs du club qui ont participé à la Coupe du monde, soit les Canadiens James Pantemis, Samuel Piette, Kamal Miller et Joel Waterman, ont obtenu un peu de répit supplémentaire et rejoindront leurs coéquipiers d’ici le 16 janvier. Robert Thorkelsson a quant à lui été sélectionné par l’Islande pour deux matchs amicaux, et sera à Montréal le 13 janvier.

Il s’agira d’une première occasion pour le nouvel entraîneur-chef Hernan Losada de travailler avec sa nouvelle formation. Il aura le lourd mandat de garder le club près du sommet du classement général de la Major League Soccer (MLS) malgré le départ de quelques pièces importantes en Djordje Mihailovic, Ismaël Koné et Alistair Johnston. La formation montréalaise avait conclu la dernière saison régulière avec une fiche de 20-9-5, sa meilleure en 11 saisons au sein du circuit.

L’équipe s’entraînera à Montréal avant de poursuivre le camp en Floride, du 5 au 24 février, et d’amorcer la saison le 25 février contre l’Inter Miami CF.

Joueurs présents au début du camp

Gardiens

Logan Ketterer

Jonathan Sirois

Matisse Hébert

Nick Christoffersen

Défenseurs

Zachary Brault-Guillard

Rudy Camacho

George Campbell

Aaron Herrera

Jefferson Alphonse

Loïc Cloutier

Ousman Jabang

Milo Garvanian

Milieux

Jean Aniel-Assi

Mathieu Choinière

Ahmed Hamdi

Jojea Kwizera

Lassi Lappalainen

Matko Miljevic

Sean Rea

Nathan Saliba

Joaquin Torres

Victor Wanyama

Rida Zouhir

Gabriel Antinoro

Malick Daouda

Attaquants

Kei Kamara

Sunusi Ibrahim

Romell Quioto

Mason Toye

Absents lundi

Samuel Piette

James Pantemis

Kamal Miller

Joel Waterman

Robert Thorkelsson