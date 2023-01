Retour des Golden Globes: tour d'horizon des nominations

La saison des remises de prix commence traditionnellement aux États-Unis par les Golden Globes. Ces prix remis par la presse étrangère de Hollywood récompensent le cinéma et la télévision. Après avoir été éclaboussé pour son manque de diversité (tant parmi ses membres que parmi les nommés), ce qui lui a valu de remettre ses prix en catimini l’année dernière, l’organisme revient sur les ondes de NBC, le 10 janvier 20 h, avec son gala glamour animé par l’humoriste Jerrod Carmichael. Tour d’horizon des nommés du côté de la télé.

Meilleure série dramatique

Better Call Saul

Photo fournie par Netflix

Ce « spin-off » de Breaking Bad en est à son ultime saison. On y suit l’avocat Jimmy McGill avant qu’il devienne Saul Goodman et défende Walter White. D’ailleurs, la série se poursuit alors qu’il entre dans la vie de White et Jessy Pickman créant un « crossover » entre les deux séries qui a ravi les fans. Son interprète, Bob Odenkirk, est aussi nommé.

Disponible sur Netflix

House of the Dragon

Photo fournie par Crave

Une première saison pour cette série fantastique qui se déroule 200 ans avant Game of Thrones. Une guerre civile éclate à Westeros alors que les partisans d’Aegon Targaryen s’opposent à ceux de Rhaenyra, sa demi-sœur. Emma D’Arcy est d’ailleurs en nomination.

Disponible sur Crave

Ozark

Photo fournie par Netflix

Après quatre saisons à fuir un cartel mexicain puis des criminels locaux et la mafia de Kansas City, c’est la fin des péripéties pour Marty et Wendy Byrde. La notoriété de ce suspense a grandi au fil des saisons. Notons que Laura Linney est une habituée des nominations pour cette série.

Disponible sur Netflix

The Crown

Photo fournie par Netflix

La cinquième saison de la série mettant en vedette la famille royale a causé tout un tollé. Nous sommes transportés dans les années 90. Cette saison est débarquée alors que la reine Elizabeth venait de rendre l’âme. Il y est beaucoup question de Diana alors que Charles s’en désintéressait et qu’elle souffrait de solitude et du contrôle qu’on exerçait sur elle. Les actrices qui prêtent leurs traits à la reine ainsi qu’à Lady Di, Imelda Staunton et Elizabeth Debecki, figurent parmi les nommés.

Disponible sur Netflix

Severance

Photo fournie par Apple tv+

Cette série atypique de Ben Stiller nous entraîne dans un univers quasi suffocant. On y suit Mark et ses collègues qui travaillent pour une étrange firme en biotechnologie qui efface leur mémoire chaque fois qu’ils entrent au boulot. À l’intérieur des murs on les contrôle, les épie. À l’extérieur, la patronne de Mark poursuit son emprise. Une situation qu’il descellera ; mais ne fuit pas Lumon qui veut. On attend des explications avec une saison 2. Adam Scott mérite pleinement sa nomination.

Disponible sur Apple tv+

Meilleure comédie

The Bear

Photo fournie par Disney+

Le quotidien haletant de Carmy, chef dans un grand restaurant de New York qui revient dans son patelin à Chicago pour exploiter le casse-croûte à sandwich de son frère qui s’est suicidé. Une série nerveuse et moderne. Jeremy Allen White y brille. Pas étonnant qu’il soit nommé pour cette première saison.

Disponible sur Disney+

Only Murders in the Building

Photo fournie par Disney+

Amateurs de true crime et du jeu Clue, cette comédie met en vedette trois habitants d’une tour à condos de New York où des crimes se produisent. S’ils n’avaient rien en commun, ils sont animés du même désir de trouver le coupable tout en documentant leurs recherches dans un balado qui devient populaire. Tous dans ce trio choc, Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short, sont au rang des nommés.

Disponible sur Disney+

Wednesday

Photo fournie par Netflix

La fille de la mythique famille Addams méritait bien sa propre série. Elle se retrouve ici dans un collège avec d’autres jeunes spéciaux. Alors qu’un meurtre survient – le genre d’événement dont elle raffole –, elle doit en découvrir l’auteur. Est-ce la créature de ses visions ? Jenna Ortega, qui incarne le personnage principal, mérite une nomination.

Disponible sur Netflix

Hacks

Photo fournie par Crave

Deborah est une humoriste légendaire en perte de vitesse. Ava est une jeune scriptrice kamikaze que personne ne veut embaucher. Elles ont du caractère et ont besoin l’une de l’autre. Dans cette saison 2, elles prennent la route pour roder un nouveau show. Leur relation en dent-de-scie rend cette cohabitation à la fois touchante et divertissante. Les deux interprètes, Jean Smart et Hannah Einbinder, sont nommées.

Disponible sur Crave

Abbott Elementary

Photo fournie par Disney+

Ceux qui aiment le genre mockumentary à la The Office ou Parks and Recreation seront séduits par cette comédie qui évolue dans le milieu scolaire. Nous sommes dans une école élémentaire publique de Philadelphie où les profs tombent comme des mouches. Janine est l’optimiste du groupe et jongle entre sa vie et ses élèves. Les scènes qui se déroulent en classe sont aussi drôles que réalistes. Quinta Brunson est nommée pour son interprétation.

Disponible sur Disney+

Meilleure minisérie

Black Bird

Photo fournie par Apple tv+

Dans cette histoire inspirée de faits réels, Jimmy Keene, une vedette montante du football a fait de mauvais choix. Revendeur de narcotiques, il se retrouve en prison. Pour alléger sa peine, on lui demande de se lier d’amitié avec un présumé tueur en série dont on cherche toujours les 18 victimes. Taron Egerton, qui incarne Keene, est en nomination.

Disponible sur Apple tv+

The Dropout

Photo fournie par Disney+

Cette histoire rocambolesque est bien réelle. Elizabeth Holmes, brillante étudiante de Standford, quitte tout pour fonder une « start up » visant à commercialiser un appareil capable de détecter toutes les maladies à partir d’une seule goutte de sang. Elle rallie d’importants investisseurs et fraude plus de 700 millions $ puisque le produit ne verra pas le jour. Amanda Seyfried est nommée pour ce rôle.

Disponible sur Disney+

Pam & Tommy

Photo fournie par Disney+

Ce drame biographique s’inspire d’un article du Rolling Stone sur la fameuse sextape du flamboyant couple Pamela Anderson et Tommy Lee. La série relate trois années d’un mariage tumultueux. Lily James et Sebastian Stan prêtent leurs traits au couple et héritent d’une nomination.

Disponible sur Disney+

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Photo fournie par Netflix

Un récit retraçant le parcours de celui qu’on surnommait le «cannibale de Milwaukee» qui a sévi principalement dans les années 80 et à qui on attribue au moins 17 meurtres. Evan Peters l’incarne et obtient une nomination.

Disponible sur Netflix

The White Lotus

Photo fournie par Crave

Un hôtel de luxe, en Sicile pour cette deuxième saison, de riches clients qui croient que tout leur est permis, des Italiennes qui s’immiscent parmi eux en quête d’une meilleure situation, des aperol spritz, la mer et des gens sans scrupule. Voilà le cocktail pour une savoureuse série. Jennifer Coolidge, Aubrey Plaza et F. Murray Abraham se sont démarqués aux yeux du jury.