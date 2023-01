L’enfer d’une rupture

Je suis un gars dans la cinquantaine qui paye encore pour des bêtises commises à une époque où j’avais du mal à me contrôler. Né dans une famille de morons, je me comportais en moron moi aussi, comme si c’était une fatalité.

Il a fallu que mon ex me mette à la porte et me sépare de mes deux enfants pour que je comprenne que quelque chose n’allait pas avec moi. J’ai fini par accepter que ma consommation d’alcool dépassait les bornes, ce qui me rendait agressif avec le monde. Quand t’as passé ton enfance dans une famille où tout le monde s’envoyait chier pour tout et pour rien, ce n’est pas facile d’admettre qu’un vase qui déborde, ça fait des dégâts.

Je suis entré dans les AA il y a quinze ans. J’ai fait quelques rechutes, mais rien pour affirmer que je ne veux pas changer. Malheureusement, mon ex a mis dans la tête de mes enfants que j’étais juste un tr.. de c.., et c’est ce que ma fille et mon fils croient.

Même devenus adultes, il ne leur viendrait pas à l’idée de me donner une petite chance de voir l’homme que je suis devenu. Et comme je n’ai jamais eu l’argent pour me battre en cour pour faire valoir mes droits, mes enfants croient leur mère dur comme fer.

Heureusement, j’ai une autre femme dans ma vie, et on a un petit garçon de six ans, sinon ce serait le désert au plan affectif. Tout le monde me dit que je devrais me contenter de ma deuxième famille et oublier la première, mais dans mon livre à moi, je suis incapable de la rayer, comme si elle n’avait jamais existé. Je vais bientôt avoir un petit-fils que je ne connaîtrai peut-être jamais. Je trouve ça injuste !

Comment faire pour que tous mes enfants sachent enfin qui je suis, quel homme est leur père, et comment il a ramé fort pour se refaire une vie normale ? Je sais que j’en ai fait baver à leur mère, mais je voudrais qu’ils sachent que moi aussi j’en ai bavé pour me refaire, et ça, ils devraient accepter de le reconnaître,

Abstinent pour toujours

D’après le thérapeute conjugal et auteur Yvon Dallaire « La rupture amoureuse est l’une des plus grandes épreuves de la vie. Elle vient en deuxième position après le décès d’un conjoint. Et ce, autant pour la personne qui initie la séparation que pour celle qui la subit... Mais il ne faut pas oublier qu’on ne meurt pas d’un chagrin d’amour et que la vie est souvent meilleure après une rupture. »

En conséquence, pourquoi ne pas suivre les conseils de vos proches qui vous enjoignent de vous concentrer sur votre bonheur actuel, résultat de vos efforts, en laissant le passé là où il est. Faites confiance à la vie. Ne perdez pas espoir. Il se peut qu’avec l’arrivée de leurs propres enfants, les vôtres s’assouplissent à votre endroit.