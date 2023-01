Les Sags peu impressionnés par Victoriaville

Les Saguenéens de Chicoutimi se sont offert les Tigres de Victoriaville à l’occasion de leur premier duel à domicile de 2023, dimanche après-midi.

Zachary Gravel a fait la différence en fin de troisième période pour permettre à l’équipe saguenéenne de battre les Tigres par la marque de 6 à 4 au Centre Georges-Vézina. Les favoris de la foule se sont bien repris après avoir vu une avance de deux buts disparaître lors du second engagement.

« Je suis très content et agréablement surpris, a révélé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean. On a eu beaucoup de changements dans les derniers jours et nos gars ont montré de la maturité. Il y a beaucoup à bâtir avec ce genre de performance. »

Un gain convaincant

Tant à l’attaque qu’en défensive, les Bleus ont réussi à contrôler les visiteurs pendant la majorité du match. À titre d’exemple, en trois occasions, les Félins n’ont marqué aucun but en avantage numérique alors qu’ils possèdent le deuxième meilleur jeu de puissance de la ligue (25,0%).

Six marqueurs différents, soit Édouard Carrier, Emmanuel Vermette, Andrei Loshko, Maxim Massé, Gravel ainsi qu’Alexis Morin, ont trompé la vigilance du gardien Nathan Darveau. Dans le cas de Carrier, il s’agissait d’un premier filet depuis le 30 octobre dernier.

Dans son demi-cercle, le vétéran Charles-Antoine Lavallée a trouvé le moyen d’arrêter 25 des 29 lancers reçus. Seuls Tommy Cormier, Egor Goriunov, Maël Lavigne et Pier-Olivier Roy l’ont battu.

Cardinal délaisse Chicoutimi

Le défenseur Zachary Cardinal, acquis de l’Armada de Blainville-Boisbriand vendredi dernier, a pris la décision de quitter l’organisation après seulement un match joué sous les ordres de Jean.

« Il n'était pas content d'être transigé et il ne voulait pas partir de chez lui », a expliqué l’instructeur en chef. De ce fait, Cardinal a rejoint les Cobras de Terrebonne dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ).

Pour pallier l’absence d’un défenseur gaucher et d’un joueur de 20 ans, les Sags ont réclamé au ballotage Romain Rodzinski. Par coïncidence, ce dernier était affilié aux mêmes Cobras.

À la date limite des transactions dans la LHJMQ, Chicoutimi a obtenu les services de Cardinal en échange d’un choix de troisième tour en 2025 et d’un choix de huitième ronde en 2024. Jean a confirmé qu’il pourra récupérer ses choix au repêchage.

La prochaine rencontre des Sags aura lieu mercredi alors qu’ils recevront les Sea Dogs de Saint John.