Morneau-Trudeau: un départ «inévitable», confie l’ancien ministre des Finances

Le premier ministre, Justin Trudeau, et ses conseillers ont préféré «marquer des points politiques» lorsqu’il était temps de mettre en place des politiques d’aide en lien avec la pandémie, a estimé l’ancien ministre fédéral des Finances, Bill Morneau en entrevue à «CTV News», dimanche.

Au cours de cette entrevue, l’ancien député de Toronto Centre a dévoilé de nouveaux détails sur sa relation houleuse avec le premier ministre du Canada.

M. Morneau a ainsi révélé certaines parties de son livre, «Où allons-nous à partir de là: un chemin vers la prospérité canadienne» qui paraîtra le 17 janvier 2023, sur les raisons qui l’ont poussé à démissionner de son poste de ministre et de député, en août 2020.

«C'est devenu insoutenable», a déclaré Morneau concernant cette décision survenue six mois après le déploiement de l'aide COVID-19 du gouvernement fédéral et au beau milieu de la controverse WE Charity.

«Les divergences d'opinions, elles nous ont amenés à réfléchir sur notre capacité de travailler ensemble. Donc, qu’il s’agisse de fuite ou de cette différence de vision, je pense que la conclusion était inévitable et qu’il était temps de passer à autre chose»,», a-t-il raconté.

Ainsi, bien que Trudeau et son équipe aient pris les décisions qu’ils jugeaient le mieux pour les Canadiens, Morneau estime que le tout aurait dû être fait différemment.

Il explique que pour lui, le gouvernement était plus préoccupé par la façon dont les choses étaient perçues plutôt que sur la politique elle-même.

Dans son livre, il écrit avoir été impressionné par le nombre de décisions politiques prises à la va-vite au début de la pandémie, selon ce qu’a rapporté «CTV News».

L'ancien ministre des Finances amorce son livre par un chapitre intitulé «Conversation dans une pièce vide», dans lequel il détaille la conversation qu'il a eue à Rideau Hall avec le premier ministre à l'été 2020 lorsqu'il lui a dit qu'il partirait.

Il écrit que c'était l'une des «très rares» fois où les deux hommes ont pu discuter en privé sans aucun autre conseiller dans la salle.

Scandale

Dans l'entrevue, «CTV News» a également demandé à Morneau s'il regrettait sa gestion de l'affaire WE Charity.

Rappelons que M. Morneau avait révélé avoir remboursé 41 000 $ à l'organisme de charité pour des frais de voyage, quelques heures à peine avant de témoigner en comité parlementaire sur son rôle joué dans cette affaire. L'ex-ministre, dont une des filles travaille pour WE Charity, avait omis de se retirer des discussions ayant mené à l'octroi d'un contrat de gré à gré à l'organisme pour la gestion d'un programme de bourses pour le bénévolat étudiant.

«J'aurais aimé faire les choses différemment, a-t-il déclaré. Il se passait beaucoup de choses, mais nous pouvons toujours faire mieux.»

Pas de retour en politique ?

Lorsqu'on lui a demandé s’il envisagerait de retourner en politique, Morneau est resté évasif.

«Permettez-moi de dire que j'ai vraiment apprécié mon mandat. C'est excitant d'être au centre de ce qui se passe dans le pays. Mais plus important encore, c'est vraiment significatif de pouvoir avoir un grand impact sur le pays. [...] La politique est une question de timing. Et je pense que c’est maintenant le moment pour moi d'être de retour dans le secteur privé», a-t-il répondu.