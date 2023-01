Une escapade à New York hors saison

Certes, New York se fait féerique lors de la période des Fêtes. Mais une escapade vers la Grosse Pomme lors des mois plus tranquilles que sont janvier et février comporte maints avantages.

Avec certaines patinoires toujours ouvertes, les décorations toujours présentes et la neige, la magie opère encore.

Les files d’attente ont disparu et plusieurs bonnes aubaines, tant pour les spectacles que l’hébergement, sont alors mises de l’avant.

Au-delà des classiques et des activités extérieures hivernales, voilà aussi une belle occasion de découvrir les tout nouveaux musées qui ont pullulé depuis les derniers mois.

Le musée de Broadway

Photo fournie par le Museum of Broadway

Chose étonnante, la ville mondialement reconnue pour ses comédies musicales n’avait toujours pas de musée s’y consacrant. Voilà chose faite, avec le musée de Broadway qui a ouvert ses portes à Times Squares en novembre. Il se consacre tant à l’histoire de Broadway, à ses théâtres et aux transitions qu’a connus le quartier, de Lower Manhattan à Midtown, qu’à la création et production des comédies musicales. Plus de 500 productions sont passées en revue avec l’accent mis sur des œuvres phares telles que Le fantôme de l’Opéra, Le Roi Lion, Hair et Rent.

Klimt et le Hall des Lumières

Photo fournie par Cultureespaces

Un tout premier centre permanent d’expériences artistiques immersives conçues sur mesure s’est installé dans une magnifique ancienne banque de Manhattan. On peut y admirer l’exposition Gustav Klimt : Gold in Motion qui se veut un voyage à travers l’art doré et révolutionnaire du peintre viennois.

Photo fournie par Cultureespaces

Musée Jackie Robinson

Photo fournie par le Musée Jackie Robinson

Ayant ouvert à l’automne dernier, une douzaine d’années plus tard que prévu, ce musée consacré à la légende du baseball se penche sur sa carrière sportive, mais aussi sur ses obligations liées à sa carrière militaire et sur sa contribution au mouvement des droits civiques. Le musée de Soho présente une collection de 4500 artéfacts, 40 000 images et 450 heures de séquences vidéo.

Le Gilder Center

Photo fournie par American Museum of Natural History

Le 17 février, le mythique Musée américain d’histoire naturelle ouvrira une nouvelle aile. Magnifique et toute en courbes, évoquant l’architecture organique de l’architecte catalan Antonio Gaudi, le bâtiment se consacrera aux sciences, à l’éducation et à l’innovation. Le nouveau centre bonifiera l’offre actuelle du musée avec un insectarium, un vivarium comprenant plus de 80 espèces de papillons et une expérience immersive, Mondes invisibles, qui explorera les différents processus de vie du fonctionnement interne du cerveau aux profondeurs des océans.

BON À SAVOIR

NYC Hotel Week

Lancé en 2022, ce nouveau programme phare de la NYC & Company est de retour et permet d’amoindrir considérablement les dépenses relatives à l’hébergement. Du 3 janvier au 12 février, on peut bénéficier d’une réduction de 23 % sur le tarif standard des chambres dans certains des meilleurs hôtels de la ville.

NYC Broadway Week

Du 17 janvier au 12 février, il est possible de se procurer des billets 2 pour 1 pour certains des meilleurs spectacles de Broadway. Réservation à compter du 10 janvier.

Dans les théâtres de Broadway

Voilà une dernière occasion d’assister au Fantôme de l’opéra qui en sera à ses dernières représentations après 35 années et tirera sa révérence à la mi-avril. Depuis l’automne dernier, pas moins de 19 nouvelles comédies musicales ont pris l’affiche sur les planches de Broadway.