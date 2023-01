Carey Price croyait aboutir ailleurs qu’à Montréal

Le gardien Carey Price ne croyait pas tellement en ses chances d’être sélectionné par le Canadien de Montréal à l’encan 2005.

Le célèbre numéro 31 avait été testé par l’état-major du Bleu-Blanc-Rouge lors d’une entrevue précédant le repêchage, une rencontre qu’il a qualifiée de «difficile» à l’occasion de son passage dans les installations de La Poche Bleue.

«J’ai rencontré 13 ou 14 équipes en vue du repêchage. Dans le cadre de ses entrevues, mon entretien avec le Canadien de Montréal avait été le plus difficile», a d’abord exprimé l’auteur de 712 parties dans l’uniforme de la Sainte-Flanelle.

«Les dirigeants du Tricolore posaient des questions compliquées pour voir comment j’allais répondre avec les médias, a renchéri à la rigolade le portier aujourd’hui âgé de 35 ans. Je me souviens que cette entrevue avait été dure. Je me demande encore à ce jour si cette rencontre s’était bien passée ou pas.»

Par ailleurs, Price a admis que les Thrashers d'Atlanta avaient démontré beaucoup d’intérêt à son égard. Il songeait également à d’autres organisations susceptibles de le choisir.

«Je pensais que le Wild du Minnesota, qui sélectionnait tout juste avant le Canadien, allait me repêcher. Sinon, j’avais un sentiment que les Blue Jackets de Columbus pouvaient également me prendre.»

Une compétition relevée, mais nécessaire

Au fil de ses 17 années dans la formation montréalaise, Price a œuvré auprès d’acolytes de talent.

La compétition qui a régné entre «Pricer» et Cristobal Huet, José Théodore, mais surtout Jaroslav Halak, a permis à la cinquième sélection au total du relevé repêchage de 2005, d'atteindre son plein potentiel.

«Voir quelqu’un d’autre faire ce que je voulais faire, en occurrence être le gardien partant, m’a fait réaliser que je devais mettre les bouchées doubles, a-t-il indiqué. Jaroslav performait très bien, tandis que c’était plus compliqué pour moi sur la glace. J’avais deux choix : je m’apitoyais sur mon propre sort ou je travaillais encore plus fort, ce que j'ai fait.»

Le gardien a enfin identifié quelques athlètes avec qui il a entretenu une saine relation au fil des années.

«Tout au long de ma carrière, il y a eu des joueurs avec lesquels je me sentais plus à l'aise. J'avais une très belle relation avec le gardien Peter Budaj. Il était facile d'approche. J'étais également proche de Shea Weber et Jeff Petry, a-t-il spécifié. C'est important de s'entourer de joueurs qui veulent ton bien.»