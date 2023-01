Céline est-elle la meilleure?

Si pour vous le 6 janvier marque l’anniversaire de l’assaut sur le Capitole, détrompez-vous. Cette date restera marquée dans l’histoire comme l’assaut sur le magazine américain Rolling Stone.

En effet, une foule immense, évaluée à... 12 personnes, a protesté devant les locaux du magazine pour dénoncer haut et fort l’exclusion de Céline Dion de la liste des 200 meilleurs chanteurs au monde.

J’adore Céline Dion comme performer. Elle a un cran et une présence sur scène indéniables. Mais est-elle une meilleure chanteuse que Barbra Streisand ou Adele ? I don’t think so, comme ils disent à New York.

THE POWER OF CÉLINE

Avant de faire des heures de route pour aller manifester leur colère, les fans de Céline auraient peut-être dû prendre cinq minutes pour lire attentivement la présentation de la liste. Ils auraient pu apprendre que c’est « la liste des plus grands chanteurs, pas la liste des plus grandes voix. Le talent est impressionnant ; le génie est transcendant. »

Céline est-elle talentueuse ? Oui. Est-elle géniale et transcendante ? Ça se discute.

Plus loin dans l’intro, Rolling Stone précise ses critères : « Ce qui nous importait le plus était l’originalité, l’influence, l’ampleur du répertoire de l’artiste, et le rayonnement de son héritage musical ».

Je suis désolée (et je ne me ferai pas d’amis ici), mais, selon ces critères, il est tout à fait compréhensible que Barbra Streisand et Aretha Franklin fassent partie de la liste, mais que Céline en ait été exclue.

Une autre chose. Plusieurs chanteurs qui se retrouvent sur la liste de Rolling Stone ont des voix, comment dire, « différentes ». Leonard Cohen parlait plus qu’il ne chantait, pourtant il se retrouve dans le palmarès à la 103e position. Le magazine s’amuse d’ailleurs à décrire sa voix comme un croisement entre un chantonnement et un coassement.

Mais on comprend pourquoi il est au palmarès quand on lit jusqu’au bout le texte de Rolling Stone. « Les chanteurs du palmarès sont ici pour une raison : ils refont le monde juste en ouvrant leur bouche. »

Est-ce que Céline laisse un héritage musical si riche que ça ? Est-ce qu’elle refait le monde en ouvrant la bouche ? Est-ce qu’elle a eu un répertoire d’une profondeur transcendante ? Est-ce que son type de chant est original et influent ? Poser la question, c’est y répondre.

Leonard Cohen qui chante Hallelujah, même maladroitement, ça vous remue l’âme de fond en comble. Est-ce que Céline qui chante All By Myself, même parfaitement, ça vous chamboule autant ?

Jetez-moi des tomates si vous voulez, mais je ne vois pas de scandale ici. Après tout, ni Cher ni Madonna ne se retrouvent sur la liste.

J’IRAI OÙ TU IRAS

En 2018, quand le magazine Rolling Stone avait publié sa liste des 100 plus grands chanteurs, Céline ne s’y retrouvait pas non plus. Les fans de la chanteuse n’avaient pourtant pas manifesté devant les locaux new-yorkais du magazine. Pourquoi ? À l’époque, aucune émission de télé québécoise n’avait eu l’idée d’organiser un coup publicitaire.

On s’entend que quand tu manifestes à New York devant un magazine américain avec des affiches en français (« Les derniers seront les premiers »), tu vises un public francophone...