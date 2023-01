Centre-du-Québec: une ado manque à l’appel depuis trois jours

La sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver une adolescente portée disparue depuis vendredi à Princeville, dans le Centre-du-Québec.

Maghaly Demers-Chauvette, 17 ans, a été vue pour la dernière fois le 6 janvier dernier à Princeville. Elle se déplace à pied, mais pourrait également se trouver dans les secteurs de Victoriaville ou de Trois-Rivières.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a-t-on précisé.

L’adolescente mesure 1,70 m et pèse 100 lb. Elle a les yeux et les cheveux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir et des espadrilles noires.

Quiconque aurait de l’information permettant de localiser Maghaly Demers-Chauvette est priée de communiquer avec les autorités en composant le 911.