COVID-19: 4 nouveaux décès au Québec

La Santé publique a ajouté quatre nouveaux décès liés à la COVID-19 dans son bilan publié lundi.

Trois de ces décès sont survenus il y a entre deux et sept jours et un autre est survenu il y a plus d’une semaine.

Selon le dernier bilan, 2180 Québécois atteint de la COVID-19 occupaient un lit d’hôpital (+27), dont 57 en soins intensifs (-1).

Le Québec a également rapporté 581 nouveaux cas de COVID-19 qui ont été enregistrés dans des centres de dépistage de la province, tandis que 51 tests positifs ont été autodéclarés dans la journée de dimanche. Il s’agit d’une baisse par rapport aux 890 nouveaux cas et aux 63 tests rapides recensés vendredi.

Aussi, 2490 travailleurs de la santé sont toujours absents du réseau pour des raisons liées au virus que ce soit pour un retrait préventif, un isolement ou une attente de résultats.