Dans «Virage – double faute»: Éric Bruneau en joueur de tennis qui s’accroche

Éric Bruneau incarne un joueur de tennis vieillissant qui n'a jamais réussi à percer le top 50 de l’ATP dans la nouvelle série «Virage – double faute» de Noovo.

Hypothéqué par l’anxiété de performance et par une douloureuse blessure au dos, Charles Rivard, 187e joueur mondial, s’automédicamente avec des antidouleurs, des anti-inflammatoires et de l’alcool.

Contre toutes attentes, Charles, qui n’a jamais brillé dans son sport, parvient à se hisser dans le tableau du Masters 1000 à Montréal grâce à sa prestation au Challenger de Saguenay, où il croise son ancien coach Sylvain (Louis Morissette), aujourd’hui entraîneur des espoirs féminins chez Tennis Canada. Sylvain accepte de l’aider à se préparer sérieusement à affronter les meilleurs joueurs du circuit au Stade IGA du parc Jarry. Les deux hommes ont deux semaines pour renverser la vapeur.

Hanté par ses vieux démons, à court d’argent et constamment blessé, on se demande pourquoi Charles, aussi talentueux soit-il, s’acharne à jouer, sinon pour réaliser le rêve de sa mère toxique, Françoise (excellente Sylvie Léonard). Cette ancienne joueuse a transposé en lui toutes ses ambitions – et ses frustrations – après avoir dû renoncer à sa carrière lorsqu’elle a donné naissance à Hubert (Karl Farah), le frère ainé de Charles.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Comme c’est l’entreprise de camionnage des Rivard qui finance le tennis de Charles – jusqu’à 50 000 $ par année – et que celle-ci ne roule pas sur l’or, Hubert aimerait que son cadet accroche enfin sa raquette.

Les amateurs de tennis seront servis par les deux premiers épisodes présentés aux journalistes lundi. On dit qu’à partir du troisième chapitre, il y a un peu moins d’échanges en fond de terrain et qu’on creuse davantage la quête de Charles, qui a tout sacrifié pour l’amour de sa mère, sans que celle-ci le lui rende.

L’histoire, qui s’inspire en partie de celle du tennisman américain Mardy Fish, se déroule sur huit ans, le récit effectuant un bond de sept ans après les deux premiers épisodes. On croit à Éric Bruneau dans la peau d’un joueur de tennis – un sport qu’il pratique depuis 10 ans –, lui qui a sué à grosses gouttes pour améliorer sa technique sous la supervision de Sylvain Bruneau, l’ex-entraîneur de la championne canadienne Bianca Andreescu, gagnante du US Open en 2019.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

De longues négos avec l’ATP

Au terme de longues négociations avec l’ATP, l’équipe de tournage a eu accès au Stade IGA pendant le dernier Omnium Banque Nationale, ce qui donne des images spectaculaires captées lors de matchs de Félix Auger-Aliassime et de Nick Kyrgios. Durant des pauses publicitaires ou des temps morts, on en a profité pour tourner des scènes dans lesquelles le personnage d’Éric Bruneau traverse le fameux corridor des joueurs et le tunnel menant au terrain principal, où il est accueilli par une foule bruyante.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Le réalisateur Rafaël Ouellet («Arsenault et fils», «Nouvelle adresse») a aussi pu tourner de nuit au Stade IGA alors que le personnage principal s’enferme dans sa tête afin de jouer son meilleur tennis et on a eu recours, après le tournoi montréalais, à quelques jours de tournage supplémentaires devant 1000 figurants. Ces captations rapprochées, donc intenses, ont plongé Éric Bruneau dans le même état, ou presque, que son personnage, le comédien ayant dû s'en remettre aux bons soins d'un massothérapeute et à des bains de glace pour détendre ses muscles.

La réalisation est dynamique et le montage nerveux donne du rythme à l’histoire écrite par Éric Bruneau, Louis Morissette (aussi script-éditeur) et Marie-Hélène Lebeau Taschereau.

Produits par KOTV, en collaboration avec Bell Média, les huit épisodes de «Virage – double faute» sont diffusés sur Noovo chaque mardi, à 20 h, à compter du 10 janvier.