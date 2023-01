De l’optimisme au Grand Marché malgré le départ de «piliers»

Le Grand Marché de Québec entrevoit avec optimisme la prochaine année, malgré le départ récent d’au moins trois commerçants, dont deux « piliers » : la boucherie Florent & Fils et Productions Horticoles Demers.

Ces deux départs ont soulevé la déception de plusieurs clients sur la page Facebook du Grand Marché, car l’offre alimentaire en protéines animales et en fruits et légumes à l’année se voit momentanément réduite.

La direction dit rechercher activement des successeurs.

« Effectivement, c’est des piliers alors c’est pour ça que c’est nos priorités actuellement pour éviter le bris de service trop longtemps », affirme sans se défiler le directeur général du Grand Marché, Steve Ross.

« On travaille fort. Il y a de potentiels intéressés. C’est un lieu quand même alléchant [...]. Les locaux qui étaient dédiés à eux vont rester dédiés à une boucherie et à un commerce de fruits et légumes à l’année », insiste-t-il.

« Multifactoriel »

Contacté par Le Journal, Florent & Fils cite des circonstances « multifactorielles », dont les difficultés de recrutement et la volonté de concentrer les efforts à la succursale de l’avenue Cartier.

« C’est sûr qu’il y a un manque d’achalandage qui en fait partie », glisse le propriétaire Florent Lautier. De leur côté, les serres Demers évoquent une simple décision d’affaires.

Le patron du marché public croit que les locaux vacants ne le resteront pas longtemps parce que trois nouveaux baux seraient sur le point d’être conclus. Il parle d’une « opportunité » pour enrichir l’offre commerciale.

Communication à revoir

En entrevue, Steve Ross persiste et signe : il y a de la place à Québec pour un lieu comme le Grand Marché.

Il croit même à son potentiel de croissance, fixant comme objectif d’augmenter de 30 % l’achalandage en 2023, par rapport au million de visiteurs accueillis en 2022.

Mais il le croit parfois « incompris » et reconnaît que la communication autour de la mission de l’organisme n’a pas toujours été efficace.

La direction prend sa part de responsabilité, assure-t-il. « Si on se fait comparer à un Maxi, bien on a mal communiqué qui on était, définitivement », lance-t-il.

Nouvelle vision

La prochaine année s’annonce remplie. La destination gourmande entend se doter d’une toute nouvelle planification stratégique en s’appuyant sur une vaste consultation publique.

Sur le plancher du Grand Marché, plusieurs commerçants ont tenu à donner leur soutien à la direction, disant que les critiques acerbes qui ont fait les manchettes ne reflètent pas leur réalité.

« Pour moi, après trois ans [d’existence], c’est satisfaisant où on en est, puis il y a encore beaucoup de possibilités inexplorées », conclut M. Ross.

Selon le directeur général, on prévoit un tout premier budget équilibré lors de la conclusion des prochains états financiers.