Des clients de Bell sans télé ni internet en ont ras le bol

Deux familles de Saint-Gabriel-de-Valcartier privées d’internet, du téléphone et de la télé depuis la tempête du 23 décembre, il y a 12 jours, dénoncent le service de Bell, qui leur a fait faux bond à deux reprises et les a trimbalées d’un employé à l’autre, déplorent-elles.

Les résidences du chemin Redmond sont isolées du reste du monde en raison des travaux d’Hydro-Québec qui ont endommagé des poteaux du réseau de Bell le 28 décembre dernier.

Les propriétaires Marie-Christine Jobin et son voisin Mario Tremblay ont eu beau multiplier les demandes auprès de l’entreprise de télécommunications afin d’être rebranchés, mais sans succès.

« Nos appels tombent dans le vide [...] Chaque fois qu’on les appelle, c’est comme si c’était la première fois qu’ils entendaient parler de notre histoire. Je ne comprends pas leur façon de faire », explique M. Tremblay.

Pourtant le 31 décembre, les citoyens, qui ont également subi les contrecoups de la panne électrique prolongée, croyaient bien que leur calvaire allait prendre fin.

Un technicien de Bell qui avait pris la peine de prendre toutes les informations sur le bris de service devait se rendre sur place, avec une équipe, pour effectuer les travaux majeurs. L’employé a d’ailleurs demandé aux familles de rester à la maison pour les accueillir.

Des rendez-vous manqués

Finalement, aucune équipe de Bell ne s’est présentée sur place la veille du jour de l’An, soutiennent les familles interrogées par Le Journal.

Une situation qui a semé la consternation chez Marie-Christine Jobin, qui a vu son séjour dans la métropole écourté pour un rendez-vous manqué.

« On avait un souper de famille à Montréal le 30 décembre et après on est revenu à 2 h du matin pour être là au rendez-vous [de Bell]. On aurait pu rester avec les enfants et les petits enfants quelques jours de plus, mais non, il a fallu revenir pour rien », s’indigne la grand-maman.

Toujours selon Mme Jobin, le 4 janvier, une situation semblable s’est reproduite. Les employés de Bell ont posé un lapin aux deux familles, qui ont poireauté toute la journée.

« J’ai annulé un rendez-vous médical pour les attendre. Il n’y avait personne, et à 16 h on a rappelé et on nous a dit : oui, le technicien est en route pour 18 h, mais on ne l’a jamais vu », raconte-t-elle.

Le samedi 7 janvier, un technicien s’est finalement présenté, mais sans aucune information sur le travail à faire. Il n’a pu que constater les dégâts n’ayant pas l’équipement pour effectuer les travaux, révèlent les clans Tremblay et Jobin.

Impacts et pertes

Les deux familles touchées reconnaissent que des bris peuvent survenir, mais c’est la gestion de la crise qu’elles dénoncent.

Une gestion qui a eu des impacts dans leurs vies personnelles et professionnelles.

« Toutes nos vacances sont scrappées. Tout le temps qu’on avait gardé pour le consacrer au démarrage de notre entreprise, c’est retardé », mentionne Mme Jobin.

Son voisin qui est ingénieur a également vu ses activités être chambardées, voire annulées. « Je devais commencer en télétravail jeudi dernier. C’est sûr qu’il y a des pertes financières », affirme Mario Tremblay.

Celui-ci souhaite que Bell reconnaisse ses torts et rembourse ses deux clients pour les journées sans service.

Hier, Le Journal a tenté de joindre l’équipe de Bell, mais sans réponse.