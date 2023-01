Des prix de l’essence qui varient au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il existe de grandes disparités dans les prix de l’essence à la pompe entre les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais aussi entre les diverses stations-service au sein de la ville de Saguenay.

Ainsi, on peut retrouver de l’essence à 1,43 $ à Chicoutimi, 1,45 $ à Jonquière et 1,49 $ quelques kilomètres plus loin, à Chicoutimi-Nord.

Selon le gestionnaire de la page Facebook «Essence SagLac», Éric Dionne, plusieurs stations-service en périphérie de Chicoutimi mettent plus de temps à baisser leur prix, même si elles sont dans la même ville.

«Généralement les baisses de prix la fin de semaine, c'est plus rare. Chicoutimi, ça a baissé, Chicoutimi-Nord, ça prend un peu plus de temps. Jonquière, ça a baissé à 1,4 5$, ce n’est pas 1,43 $, 1,44 $, mais ça a baissé. Comme on est un jour ouvrable, au cours des prochaines heures, ça devrait se résorber», a-t-il expliqué.

Au Lac-Saint-Jean, le prix à la pompe à la pompe est nettement au-dessus du Saguenay, et bien au-delà du prix réaliste.

À plusieurs endroits, les stations-service affichaient 1,54 $ lundi après-midi. Cette différence de près de 11 cents s'expliquerait par le principe de l'offre et de la demande.

«Là-bas, ils se gardent des marges plus élevées, parce qu'ils vendent moins d'essence. À Chicoutimi, même Jonquière, ils ont un volume de vente d'essence beaucoup plus élevé qu'au Lac-Saint-Jean. C'est pour ça que les prix peuvent baisser beaucoup plus rapidement», a affirmé M. Dionne.

Le prix réaliste pour l'essence ordinaire, selon CAA-Québec, est de 1,49 $ dans la région.