Des tronçons de la route 138 devront être déplacés

Des projets de relocalisation de la route 138 sur la Côte-Nord sont en cours d’analyse et d’autres pourraient aussi s’ajouter dans les prochains mois.

La tempête survenue le 23 décembre a rappelé les faiblesses du principal lien routier de la Côte-Nord. Bien que la structure de la route n’ait pas été touchée, le littoral a tout de même subi de l’érosion. Le ministère des Transports s’était préparé au pire en doublant ses effectifs pour effectuer de la surveillance.

Le seul secteur où un débordement des eaux du golfe Saint-Laurent a été observé est à Port-Cartier, près du village de Pointe-aux-Anglais. De petits bâtiments de villégiature, coincés entre la route et le littoral, ont d’ailleurs été endommagés.

Le ministère a qualifié ce débordement de modéré. Des inspections plus approfondies seront réalisées cet hiver sur des sites vulnérables, par exemple, à la côte Bellevue située à l’est du village de Franquelin.

Un projet de relocalisation de la route 138, plus au nord, est d’ailleurs prévu en 2023.« On a analysé rapidement les sites pour être sûr que c’est sécuritaire. Mais il va y avoir vraiment une inspection de tous les sites dans les prochaines semaines pour prendre des données, a indiqué la porte-parole du ministère des Transports, Caroline Rondeau. Franquelin et tous les sites vulnérables ont tous été inspectés tout de suite après la tempête et il n’y a rien d’alarmant pour l’instant. Tout suit son cours. Ça ne met pas en péril non plus les projets ou ça ne les devance pas. »

En plus de la côte Bellevue à Franquelin, le ministère des Transports travaille sur d’autres projets de relocalisation de la route 138 à Port-Cartier, Baie-Trinité et au secteur Sheldrake à Rivière-au-Tonnerre. Les échéanciers de ces travaux ne sont pas connus.