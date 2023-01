Il arrive aussi que le système de santé remplisse bien son rôle

Je me sens dans l’obligation de venir vous dire à quel point « nos anges » sont des personnes incroyablement dévouées, humaines, attentionnées et professionnelles jusqu’au bout des doigts. C’était la première fois de ma vie que je devais appeler pour une ambulance suite à de graves ennuis de santé qui avaient soudain fait leur apparition dans ma vie de femme de 70 ans.

Sachant par les informations que tous les hôpitaux du Québec étaient présentement gravement congestionnés, j’hésitais à demander de l’aide. Mais comme rapidement mon état s’est aggravé et que je sentais le plancher disparaître sous mes pieds, j’ai appelé le 911. C’est à peine si je pouvais articuler mon nom au téléphone et encore moins expliquer mon cas.

Même pas cinq minutes plus tard, l’ambulance était devant ma porte. J’avais pris une première bonne décision, mais je devais en prendre une autre une fois installée dans l’ambulance, puisque comme par magie, mes symptômes avaient soudainement disparu.

Grâce à l’aide précieuse et aux conseils de l’ambulancier paramédic Pierre-Yves et de son compagnon, le chauffeur William, nous avons foncé en direction de l’Hôpital l’Enfant-Jésus. Tous deux ont été formidables et Pierre-Yves fut d’une présence constante et réconfortante.

À l’Hôpital, le triage s’est effectué tout aussi rapidement. On m’a tout de suite prise en main et avec une écoute que je sentais bienveillante. Que ce soit les infirmières Maryse, Léa et Isabelle ou les docteurs Clément et Fortier, ils méritent tous mes plus sincères félicitations pour s’être occupé de moi si promptement et si professionnellement.

Et que dire du docteur Vandal, spécialiste au département de cardiologie, qui m’a prise en main et qui va me suivre dans le dédale des examens que je m’apprête à vivre. Je sens qu’ils font leur possible et avec le sourire aux lèvres en plus. Je tenais à témoigner de mon expérience pour renverser la vapeur devant tout le négatif qu’on a l’habitude de déverser sur notre système de santé.

Mme C.H. de Beauport

C’est avec plaisir que je publie votre bonne expérience avec notre système de santé, par ailleurs si souvent vilipendé par une majorité d’usagers insatisfaits. Espérons que ça vienne mettre un certain baume au cœur de ceux et celles qui y œuvrent, la plupart du temps dans des conditions difficiles, et qui ne reçoivent en retour que du négatif de la part de la clientèle.